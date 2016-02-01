Поклонники выразили восхищение в адрес такого провокационного и смелого наряда. Удивительно, но мало кому такой костюм показался пошлым или вульгарным. А вы как считаете?
Анна Снаткина произвела фурор своим декольте
Вчера, 20:13
Всегда скромная 33-летняя актриса Анна Снаткина поразила смелостью своего наряда.
Снаткина прибыла на вручение премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в белом костюме, если быть точнее, то в брюках и пиджаке. А вот под пиджаком не было ничего, кроме черного бюстгальтера.
Поклонники выразили восхищение в адрес такого провокационного и смелого наряда. Удивительно, но мало кому такой костюм показался пошлым или вульгарным. А вы как считаете?
Поклонники выразили восхищение в адрес такого провокационного и смелого наряда. Удивительно, но мало кому такой костюм показался пошлым или вульгарным. А вы как считаете?
← Стали известны подробности о пополнен... В сети опубликовано видео явных призн... →
Ключевые слова: Анна Снаткина
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Количество просмотров: 5 759
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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