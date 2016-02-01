Анна Снаткина произвела фурор своим декольте

Снаткина прибыла на вручение премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в белом костюме, если быть точнее, то в брюках и пиджаке. А вот под пиджаком не было ничего, кроме черного бюстгальтера.Поклонники выразили восхищение в адрес такого провокационного и смелого наряда. Удивительно, но мало кому такой костюм показался пошлым или вульгарным. А вы как считаете?