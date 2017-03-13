Кожаное облегающее платье Дженнифер Энистон произвело фурор на премьере сериала

Но в этот день внимание журналистов было приковано даже не к исполнителю главной роли, а к Дженнифер, которая прибыла на презентацию в коротком обтягивающем платье из кожи и на высокой шпильке.Платье было асимметричным, поэтом смотрелось очень интересно.Думаю не надо уточнять, что такой наряд не предусматривает наличия нижнего белья.Не забыла Джен похвастаться и колечком от любимого. Бриллиант рассмотрели даже те, кто находился далеко от звезды. Джастин явно не поскупился на подарок для благоверной.