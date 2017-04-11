Певица Нюша удивила подписчиков странным выбором наряда

Поклонники Нюши прекрасно знают, что с чувством стиля у неё всё в порядке и модные промахи случаются довольно редко. Однако сейчас, похоже, как раз тот самый случай - очередной комплект звезды подписчики, да и просто пользователи сети, разнесли в пух и прах. "Только что достала из бабушкиного сундука", "У моей бабули такой же кардиган!" - гласят комментарии к снимку.Дополнительной "старости" образу добавляет и пучок. Поклонники надеются, что это был единичный "сбой" и более в гардеробе певицы не будет подобных нарядов.