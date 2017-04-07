Анна Семенович в полупрозрачном наряде сравнила себя с кошкой

Анна Семенович опубликовала на личной страничке снимки из новой фотосессии. Фото певицы в чёрном наряде из гипюра и сетки буквально вскружило подписчикам головы - всего за сутки снимок получил почти 10 тысяч лайков и множество одобрительных комментариев."Иногда чувствую себя кошкой.... все знаю.... все понимаю..... готова к прыжку..... #анясеменович #хорошийдень #счастьевнутринас #девушкакошка #позитивщики" - подписала фото Семенович.Также в блоге появилось и следующее фото с таким комментарием Анны: "Начало недели, это всегда шанс все исправить и начать сначала !!! Девиз этой недели гласит: вижу цель и не вижу препятствий, только вперёд к своей мечте и главное научиться получать удовольствие от процесса, в этом весь секрет. Жизнь - это процесс и тот, кто умеет от этого процесса получать радость и удовольствие, тот и в дамках. ПОЗИТИВЩИКИ, вы со мной?".