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Анна Семенович в полупрозрачном наряде сравнила себя с кошкой

Сегодня, 02:10
Певица Анна Семенович выложила в блог свежие фото с необычным комментарием.

Анна Семенович в полупрозрачном наряде сравнила себя с кошкой
Анна Семенович опубликовала на личной страничке снимки из новой фотосессии. Фото певицы в чёрном наряде из гипюра и сетки буквально вскружило подписчикам головы - всего за сутки снимок получил почти 10 тысяч лайков и множество одобрительных комментариев.

Анна Семенович в полупрозрачном наряде сравнила себя с кошкой


"Иногда чувствую себя кошкой.... все знаю.... все понимаю..... готова к прыжку..... #анясеменович #хорошийдень #счастьевнутринас #девушкакошка #позитивщики" - подписала фото Семенович.

Анна Семенович в полупрозрачном наряде сравнила себя с кошкой


Также в блоге появилось и следующее фото с таким комментарием Анны: "Начало недели, это всегда шанс все исправить и начать сначала !!! Девиз этой недели гласит: вижу цель и не вижу препятствий, только вперёд к своей мечте и главное научиться получать удовольствие от процесса, в этом весь секрет. Жизнь - это процесс и тот, кто умеет от этого процесса получать радость и удовольствие, тот и в дамках. ПОЗИТИВЩИКИ, вы со мной?".

Анна Семенович в полупрозрачном наряде сравнила себя с кошкой


Анна Семенович в полупрозрачном наряде сравнила себя с кошкой

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Ключевые слова: Анна Семенович

Количество просмотров: 3 549
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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