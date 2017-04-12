Лолита шокировала публику неуместным макияжем

Несмотря на всю свою эпатажность, по части макияжа Лолита практически всегда предпочитала спокойные тона и даже её сценический грим можно было назвать классическим.Однако на концерте, посвященном 30-летию танцевального коллектива "Тодес", исполнительница появилась в совершенно невообразимом макияже глаз. Накладные ресницы ярко-синего цвета резко выбивались из общей гаммы образа, так как бархатное платье Лолиты было темно-зеленого цвета.