Однако на концерте, посвященном 30-летию танцевального коллектива "Тодес", исполнительница появилась в совершенно невообразимом макияже глаз. Накладные ресницы ярко-синего цвета резко выбивались из общей гаммы образа, так как бархатное платье Лолиты было темно-зеленого цвета.
Лолита шокировала публику неуместным макияжем
Сегодня, 02:34
Певица Лолита посетила концерт в Кремле в весьма странном образе.
Несмотря на всю свою эпатажность, по части макияжа Лолита практически всегда предпочитала спокойные тона и даже её сценический грим можно было назвать классическим.
Однако на концерте, посвященном 30-летию танцевального коллектива "Тодес", исполнительница появилась в совершенно невообразимом макияже глаз. Накладные ресницы ярко-синего цвета резко выбивались из общей гаммы образа, так как бархатное платье Лолиты было темно-зеленого цвета.
Однако на концерте, посвященном 30-летию танцевального коллектива "Тодес", исполнительница появилась в совершенно невообразимом макияже глаз. Накладные ресницы ярко-синего цвета резко выбивались из общей гаммы образа, так как бархатное платье Лолиты было темно-зеленого цвета.
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Ключевые слова: Лолита Милявская, Лолита
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Количество просмотров: 1 482
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, Борис Кудрявов, cosmopolitan
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Автор фото: instagram, Борис Кудрявов, cosmopolitan
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