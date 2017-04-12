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Лолита шокировала публику неуместным макияжем

Сегодня, 02:34
Певица Лолита посетила концерт в Кремле в весьма странном образе.

Лолита шокировала публику неуместным макияжем
Несмотря на всю свою эпатажность, по части макияжа Лолита практически всегда предпочитала спокойные тона и даже её сценический грим можно было назвать классическим.

Лолита шокировала публику неуместным макияжем


Лолита шокировала публику неуместным макияжем


Однако на концерте, посвященном 30-летию танцевального коллектива "Тодес", исполнительница появилась в совершенно невообразимом макияже глаз. Накладные ресницы ярко-синего цвета резко выбивались из общей гаммы образа, так как бархатное платье Лолиты было темно-зеленого цвета.

Лолита шокировала публику неуместным макияжем


Лолита шокировала публику неуместным макияжем

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Ключевые слова: Лолита Милявская, Лолита

Количество просмотров: 1 482
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, Борис Кудрявов, cosmopolitan

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