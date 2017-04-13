Памела Андерсон поразила публику розовым платьем с глубоким декольте

Каких только откровенных нарядов поклонники ни видели в гардеробе звезды - однако иногда ей удаётся превзойти саму себя. 49-летняя актриса на днях посетила фотовыставку в Венеции, и сразу же оторвала всё внимание публики от экспонатов и буквально притянула его к себе.Что совсем неудивительно - когда Памела выбирает для светского выхода такой наряд, все будут смотреть только на неё. Ярко-розовое облегающее платье с ремешком подчеркнуло фигуру и пышные формы Андерсон.