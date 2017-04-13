Что совсем неудивительно - когда Памела выбирает для светского выхода такой наряд, все будут смотреть только на неё. Ярко-розовое облегающее платье с ремешком подчеркнуло фигуру и пышные формы Андерсон.
Памела Андерсон поразила публику розовым платьем с глубоким декольте
Сегодня, 03:34
Актриса Памела Андерсон вышла в свет в облегающем розовом наряде.
Каких только откровенных нарядов поклонники ни видели в гардеробе звезды - однако иногда ей удаётся превзойти саму себя. 49-летняя актриса на днях посетила фотовыставку в Венеции, и сразу же оторвала всё внимание публики от экспонатов и буквально притянула его к себе.
Что совсем неудивительно - когда Памела выбирает для светского выхода такой наряд, все будут смотреть только на неё. Ярко-розовое облегающее платье с ремешком подчеркнуло фигуру и пышные формы Андерсон.
Что совсем неудивительно - когда Памела выбирает для светского выхода такой наряд, все будут смотреть только на неё. Ярко-розовое облегающее платье с ремешком подчеркнуло фигуру и пышные формы Андерсон.
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Ключевые слова: Памела Андерсон
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Количество просмотров: 19 461
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: facebook.com, vk.com
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Автор фото: facebook.com, vk.com
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