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Памела Андерсон поразила публику розовым платьем с глубоким декольте

Сегодня, 03:34
Актриса Памела Андерсон вышла в свет в облегающем розовом наряде.

Памела Андерсон поразила публику розовым платьем с глубоким декольте
Каких только откровенных нарядов поклонники ни видели в гардеробе звезды - однако иногда ей удаётся превзойти саму себя. 49-летняя актриса на днях посетила фотовыставку в Венеции, и сразу же оторвала всё внимание публики от экспонатов и буквально притянула его к себе.

Памела Андерсон поразила публику розовым платьем с глубоким декольте


Памела Андерсон поразила публику розовым платьем с глубоким декольте


Что совсем неудивительно - когда Памела выбирает для светского выхода такой наряд, все будут смотреть только на неё. Ярко-розовое облегающее платье с ремешком подчеркнуло фигуру и пышные формы Андерсон.

Памела Андерсон поразила публику розовым платьем с глубоким декольте


Памела Андерсон поразила публику розовым платьем с глубоким декольте

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Ключевые слова: Памела Андерсон

Количество просмотров: 19 461
Автор: Katarina

Автор фото: facebook.com, vk.com

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