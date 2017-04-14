Настя Каменских пробует себя в роли дизайнера

Девушка выпускает коллекцию одежды, купить которую все желающие смогут с конца апреля.Настя решила создать спортивную одежду, в которой будет комфортно любой девушке.«Я такая же, как вы. Я современная девушка с такими же проблемами и радостями, как у вас. У меня такие же недостатки и я точно так же ленюсь вставать по утрам. Есть только одно существенное отличие: я публичный человек, звезда, селебрити. Называйте как хотите. И на меня круглосуточно обращены взоры миллионов людей. Я могла бы соврать и сказать, что не обращаю внимания на критику. Но это не так. Люди иногда бывают такими жестокими, и потом их оценки звучат в моей голове», – сообщает артистка.