Для модного выхода Пугачева выбрала белый костюм и блузу с цветочным принтом, а изюминкой образа стали блестящие кеды.
Алла Пугачева удивила сеть невероятно стильным образом
Вчера, 19:50
Примадонна Алла Пугачева облачилась в молодежный наряд и кеды.
Потрясающий стиль певицы Аллы Пугачевой продолжает поражать не только её поклонников, но и модных экспертов. С приходом весны гардероб Примадонны обновился нарядами в светлых тонах с яркими деталями. Именно в таком образе звезда, на днях отметившая свой 68-й день рождения, появилась в гостях у друзей. Сопровождал Аллу Борисовну её супруг Максим Галкин.
Для модного выхода Пугачева выбрала белый костюм и блузу с цветочным принтом, а изюминкой образа стали блестящие кеды.
Для модного выхода Пугачева выбрала белый костюм и блузу с цветочным принтом, а изюминкой образа стали блестящие кеды.
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Ключевые слова: Алла Пугачева
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Количество просмотров: 8 866
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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