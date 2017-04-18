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Алла Пугачева удивила сеть невероятно стильным образом

Вчера, 19:50
Примадонна Алла Пугачева облачилась в молодежный наряд и кеды.

Алла Пугачева удивила сеть невероятно стильным образом
Потрясающий стиль певицы Аллы Пугачевой продолжает поражать не только её поклонников, но и модных экспертов. С приходом весны гардероб Примадонны обновился нарядами в светлых тонах с яркими деталями. Именно в таком образе звезда, на днях отметившая свой 68-й день рождения, появилась в гостях у друзей. Сопровождал Аллу Борисовну её супруг Максим Галкин.

Алла Пугачева удивила сеть невероятно стильным образом


Для модного выхода Пугачева выбрала белый костюм и блузу с цветочным принтом, а изюминкой образа стали блестящие кеды.

Алла Пугачева удивила сеть невероятно стильным образом


Алла Пугачева удивила сеть невероятно стильным образом

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Ключевые слова: Алла Пугачева

Количество просмотров: 8 866
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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