Алла Пугачева удивила сеть невероятно стильным образом

Потрясающий стиль певицы Аллы Пугачевой продолжает поражать не только её поклонников, но и модных экспертов. С приходом весны гардероб Примадонны обновился нарядами в светлых тонах с яркими деталями. Именно в таком образе звезда, на днях отметившая свой 68-й день рождения, появилась в гостях у друзей. Сопровождал Аллу Борисовну её супруг Максим Галкин.Для модного выхода Пугачева выбрала белый костюм и блузу с цветочным принтом, а изюминкой образа стали блестящие кеды.