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Анна Семенович показала платье с невероятным декольте и написала откровение о любви

Вчера, 20:19
Певица Анна Семенович обновила блог необычным сообщением и снимком.

Анна Семенович показала платье с невероятным декольте и написала откровение о любви
Анна Семенович продолжает публиковать яркие и откровенные фотографии со своей фотосессии.

Анна Семенович показала платье с невероятным декольте и написала откровение о любви


На новом снимке звезда запечатлена в необыкновенном сверкающем платье с глубоким декольте и оригинальными рукавами. Однако поклонники, на сей раз, восхитились не только свежим кадром, но и подписью к нему - в ней Семенович написала свои мысли о любви.

Анна Семенович показала платье с невероятным декольте и написала откровение о любви


"Нам все время кажется, что Любовь должна быть к кому-то: к мужчине, к ребёнку или к родителям. Мы думаем: чтобы любить, нужен объект, который будет вызывать это волшебное чувство, но я поняла, что Любовь либо есть в человеке, либо её нет. Не важно, кто тебя окружает, Любви нужно учиться и это самый приятный урок в Жизни. Мы должны замечать даже маленькие детали этой Жизни: первую травку весной, добрый взгляд мамы или жены, вкус утреннего кофе или аромат чужих духов и любить все это. Тогда становится очень интересно жить и ты начинаешь понимать, что Любовь кругом, она тебя окружает в каждой секунде нового дня, просто мы разучились её замечать. Начните любить прямо сейчас, это крайне увлекательно" - написала певица.

Анна Семенович показала платье с невероятным декольте и написала откровение о любви


Анна Семенович показала платье с невероятным декольте и написала откровение о любви

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Ключевые слова: Анна Семенович

Количество просмотров: 6 136
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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