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Валерия Леонтьева не пустили в ресторан из-за слишком яркого образа

Сегодня, 02:40
Певец Валерий Леонтьев чуть не стал жертвой дресс-кода.

Валерия Леонтьева не пустили в ресторан из-за слишком яркого образа
Валерий Леонтьев является, пожалуй, самым экстравагантным певцом российской эстрады. Кто ещё решится выйти на сцену в таких невероятных костюмах?

Валерия Леонтьева не пустили в ресторан из-за слишком яркого образа


Валерия Леонтьева не пустили в ресторан из-за слишком яркого образа


Валерия Леонтьева не пустили в ресторан из-за слишком яркого образа


Валерия Леонтьева не пустили в ресторан из-за слишком яркого образа


Страсть к чересчур ярким и зачастую вызывающим нарядам "перекочевала" и в обычную жизнь исполнителя, и однажды уже привела к неприятному инциденту. Певец намеревался посетить итальянский ресторан, где любят обедать Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и многие другие знаменитости, однако был остановлен прямо на входе в заведение из-за слишком эпатажного внешнего вида. В интервью изданию StarHit шеф-повара ресторана заявил, что на Леонтьеве было нечто очень яркое и блестящее. Также он добавил, что в итоге певец всё-таки смог пообедать в заведении.

Валерия Леонтьева не пустили в ресторан из-за слишком яркого образа

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Ключевые слова: Валерий Леонтьев

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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