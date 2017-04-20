Валерия Леонтьева не пустили в ресторан из-за слишком яркого образа

Валерий Леонтьев является, пожалуй, самым экстравагантным певцом российской эстрады. Кто ещё решится выйти на сцену в таких невероятных костюмах?Страсть к чересчур ярким и зачастую вызывающим нарядам "перекочевала" и в обычную жизнь исполнителя, и однажды уже привела к неприятному инциденту. Певец намеревался посетить итальянский ресторан, где любят обедать Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и многие другие знаменитости, однако был остановлен прямо на входе в заведение из-за слишком эпатажного внешнего вида. В интервью изданию StarHit шеф-повара ресторана заявил, что на Леонтьеве было нечто очень яркое и блестящее. Также он добавил, что в итоге певец всё-таки смог пообедать в заведении.