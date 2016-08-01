Анастасия Волочкова ужаснула кошмарным прозрачным платьем

На вечеринке Настя была в полупрозрачном платье с большим декольте и, конечно, первое, что бросалось в глаза это грудь Волочковой.Но сквозь ткань отчетливо просматривались черные чулки и белые трусы Насти, которые, как показалось, не очень соответствовали цвету обтягивающего платья и даже слегка топорщились.Конечно, это странно, но от Волочковой можно ожидать чего угодно. Насте нравится, когда её обсуждают и этот выход в свет не стал исключением.Примечательно, что за несколько часов до этого Волочкова поделилась фотографией процесса подготовки к вечеринке. На фото Настя позирует не то в коротких шортах, не то в игривых трусах в цветочек, чем породила очередные споры – в чем же она принимает.