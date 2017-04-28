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Ева Лонгория удивила публику крайне неудачным нарядом

Вчера, 21:50
Актриса Ева Лонгория появилась на красной дорожке в провальном образе.

Ева Лонгория удивила публику крайне неудачным нарядом
42-летняя Ева Лонгория появилась на торжественной музыкальной премии Billboard Latin Music Awards в компании своего супруга Хосе Антонио Бастона, однако всё внимание публики было приковано к её наряду. Белый брючный костюм с декорированным декольте и оригинальными рукавами имел все шансы сделать свою хозяйку одной из изюминок красной дорожки, но не сложилось.

Ева Лонгория удивила публику крайне неудачным нарядом


Ева Лонгория удивила публику крайне неудачным нарядом


Возможно, звезде просто не подошел покрой наряда, или помешали лишние килограммы, которые она набрала в последнее время. Некоторые издания даже сообщали о беременности актрисы, но эту информацию она опровергла.

Ева Лонгория удивила публику крайне неудачным нарядом


Как бы там ни было, костюм, несмотря на глубокое декольте, "спрятал" грудь и даже шею звезды.

Ева Лонгория удивила публику крайне неудачным нарядом

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Ключевые слова: Ева Лонгория

Количество просмотров: 208
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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