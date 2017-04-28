Ева Лонгория удивила публику крайне неудачным нарядом

42-летняя Ева Лонгория появилась на торжественной музыкальной премии Billboard Latin Music Awards в компании своего супруга Хосе Антонио Бастона, однако всё внимание публики было приковано к её наряду. Белый брючный костюм с декорированным декольте и оригинальными рукавами имел все шансы сделать свою хозяйку одной из изюминок красной дорожки, но не сложилось.Возможно, звезде просто не подошел покрой наряда, или помешали лишние килограммы, которые она набрала в последнее время. Некоторые издания даже сообщали о беременности актрисы, но эту информацию она опровергла.Как бы там ни было, костюм, несмотря на глубокое декольте, "спрятал" грудь и даже шею звезды.