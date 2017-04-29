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Шарлиз Терон попала под волну критики из-за внешнего вида своего сына

Вчера, 23:07
Голливудская звезда Шарлиз Терон вместе с сыном попала в объективы фотографов.

Шарлиз Терон попала под волну критики из-за внешнего вида своего сына
В среде зарубежных знаменитостей и их детей определенно зарождается новый тренд - звездные девочки наряжаются в брючные костюмы с галстуками, а мальчики с удовольствием носят юбочки и платья. И не просто носят - они напрямую, ещё в совсем юном возрасте, утверждают, что хотят сменить пол. В подобных историях уже засветилась дочь Анджелины Джоли Шайло Нувель, буквально на глазах превращающаяся в мальчика.

Шарлиз Терон попала под волну критики из-за внешнего вида своего сына


А сына Меган Фокс всё сложнее отличить от девочки.

Шарлиз Терон попала под волну критики из-за внешнего вида своего сына


По тем же стопам идет и Шарлиз Терон - на днях она вновь появилась на публике с 6-летним сыном, не просто одетым в розовое платье, но ещё и с косичками на голове.

Шарлиз Терон попала под волну критики из-за внешнего вида своего сына


Напомним, что актриса воспитывает двоих приемных детей - сына Джексона и 2-летнюю дочку Августу.

Шарлиз Терон попала под волну критики из-за внешнего вида своего сына


Шарлиз Терон попала под волну критики из-за внешнего вида своего сына

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Ключевые слова: Шарлиз Терон

Количество просмотров: 15 041
Автор: Katarina

Автор фото: cosmopolitan, elle, spletnik

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