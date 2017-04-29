Шарлиз Терон попала под волну критики из-за внешнего вида своего сына

В среде зарубежных знаменитостей и их детей определенно зарождается новый тренд - звездные девочки наряжаются в брючные костюмы с галстуками, а мальчики с удовольствием носят юбочки и платья. И не просто носят - они напрямую, ещё в совсем юном возрасте, утверждают, что хотят сменить пол. В подобных историях уже засветилась дочь Анджелины Джоли Шайло Нувель, буквально на глазах превращающаяся в мальчика.А сына Меган Фокс всё сложнее отличить от девочки.По тем же стопам идет и Шарлиз Терон - на днях она вновь появилась на публике с 6-летним сыном, не просто одетым в розовое платье, но ещё и с косичками на голове.Напомним, что актриса воспитывает двоих приемных детей - сына Джексона и 2-летнюю дочку Августу.