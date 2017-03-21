Певица Пелагея изменилась до неузнаваемости

Популярная исполнительница Пелагея недавно стала мамой и, похоже, ей совершенно не хватает времени на себя.

Несколько месяцев назад Пелагея впервые стала мамой - у певицы и её возлюбленного хоккеиста Ивана Телегина родилась девочка, которую решено было назвать Таисией.На днях в сети появилось свежее фото певицы, которое напугало поклонников.На снимке Пелагея запечатлена без капли макияжа, и, по мнению подписчиков, в неопрятной одежде. Пользователи сети выразили надежду, что звезда всё же пересмотрит гардероб и будет уделять своему внешнему виду чуть больше времени.