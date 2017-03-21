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Певица Пелагея изменилась до неузнаваемости

Сегодня, 20:11
Популярная исполнительница Пелагея недавно стала мамой и, похоже, ей совершенно не хватает времени на себя.

Певица Пелагея изменилась до неузнаваемости
Несколько месяцев назад Пелагея впервые стала мамой - у певицы и её возлюбленного хоккеиста Ивана Телегина родилась девочка, которую решено было назвать Таисией.

Певица Пелагея изменилась до неузнаваемости


На днях в сети появилось свежее фото певицы, которое напугало поклонников.

Певица Пелагея изменилась до неузнаваемости


На снимке Пелагея запечатлена без капли макияжа, и, по мнению подписчиков, в неопрятной одежде. Пользователи сети выразили надежду, что звезда всё же пересмотрит гардероб и будет уделять своему внешнему виду чуть больше времени.

Певица Пелагея изменилась до неузнаваемости


Певица Пелагея изменилась до неузнаваемости

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Ключевые слова: Пелагея

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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