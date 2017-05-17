Поклонников не смогли оставить равнодушными солнечные кадры в алом бикини - модель вновь продемонстрировала потрясающую форму. Также уже известно, какие драгоценности будут на Эмили на красной дорожке - платье звезда, конечно, держит в секрете.
Эмили Ратажковски устроила жаркую фотосессию на Лазурном берегу
Сегодня, 20:16
Модель Эмили Ратажковски прибыла во Францию для участия в Каннском кинофестивале.
Сегодня на Лазурном берегу открывается легендарный киносмотр - юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль. На торжественной красной дорожке появятся звезды мировой величины, и не только из мира кино. Все они тщательно готовятся к светскому выходу, а вот у Эмили Ратажковски, похоже, уже всё готово - девушка даже успела поучаствовать в пляжной фотосессии.
Поклонников не смогли оставить равнодушными солнечные кадры в алом бикини - модель вновь продемонстрировала потрясающую форму. Также уже известно, какие драгоценности будут на Эмили на красной дорожке - платье звезда, конечно, держит в секрете.
Поклонников не смогли оставить равнодушными солнечные кадры в алом бикини - модель вновь продемонстрировала потрясающую форму. Также уже известно, какие драгоценности будут на Эмили на красной дорожке - платье звезда, конечно, держит в секрете.
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Ключевые слова: Эмили Ратажковски
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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