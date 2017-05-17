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Эмили Ратажковски устроила жаркую фотосессию на Лазурном берегу

Сегодня, 20:16
Модель Эмили Ратажковски прибыла во Францию для участия в Каннском кинофестивале.

Эмили Ратажковски устроила жаркую фотосессию на Лазурном берегу
Сегодня на Лазурном берегу открывается легендарный киносмотр - юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль. На торжественной красной дорожке появятся звезды мировой величины, и не только из мира кино. Все они тщательно готовятся к светскому выходу, а вот у Эмили Ратажковски, похоже, уже всё готово - девушка даже успела поучаствовать в пляжной фотосессии.

Эмили Ратажковски устроила жаркую фотосессию на Лазурном берегу


Эмили Ратажковски устроила жаркую фотосессию на Лазурном берегу


Эмили Ратажковски устроила жаркую фотосессию на Лазурном берегу


Поклонников не смогли оставить равнодушными солнечные кадры в алом бикини - модель вновь продемонстрировала потрясающую форму. Также уже известно, какие драгоценности будут на Эмили на красной дорожке - платье звезда, конечно, держит в секрете.

Эмили Ратажковски устроила жаркую фотосессию на Лазурном берегу

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Ключевые слова: Эмили Ратажковски

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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