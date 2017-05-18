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Моника Беллуччи появилась на Каннском кинофестивале в стильных нарядах

Вчера, 20:41
Знаменитая актриса Моника Беллуччи выбрала для выхода в свет элегантные образы.

Моника Беллуччи появилась на Каннском кинофестивале в стильных нарядах
Одна из самых красивых женщин мирового кинематографа Моника Беллуччи в этом году стала ведущей легендарного Каннского кинофестиваля - она появилась на сцене в роскошном черном платье с открытыми плечами, мгновенно приковав к себе всё внимание публики. Образ дополнило невероятное колье, усыпанное бриллиантами и драгоценными камнями.

Моника Беллуччи появилась на Каннском кинофестивале в стильных нарядах


Моника Беллуччи появилась на Каннском кинофестивале в стильных нарядах


Чуть ранее звезда появилась на фотоколле в не менее запоминающемся наряде - Моника позировала фотографам в стильном черном комбинезоне.

Моника Беллуччи появилась на Каннском кинофестивале в стильных нарядах


Моника Беллуччи появилась на Каннском кинофестивале в стильных нарядах

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Ключевые слова: Моника Беллуччи

Количество просмотров: 5 733
Автор: Katarina

Автор фото: grazia, tatler, elle, vk.com

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