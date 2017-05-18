Моника Беллуччи появилась на Каннском кинофестивале в стильных нарядах

Одна из самых красивых женщин мирового кинематографа Моника Беллуччи в этом году стала ведущей легендарного Каннского кинофестиваля - она появилась на сцене в роскошном черном платье с открытыми плечами, мгновенно приковав к себе всё внимание публики. Образ дополнило невероятное колье, усыпанное бриллиантами и драгоценными камнями.Чуть ранее звезда появилась на фотоколле в не менее запоминающемся наряде - Моника позировала фотографам в стильном черном комбинезоне.