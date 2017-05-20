49-летняя Селин, некоторое время назад потерявшая супруга, спела настолько трогательно, что зал не смог удержаться от слёз. На экране в это время транслировались кадры из фильма. Фантастический наряд Дион, несмотря на глубокое декольте, выглядел очень изящно и элегантно, а на руке звезды красовалось кольцо с огромным бриллиантом.
Селин Дион заставила рыдать зрителей премии Billboard Music Awards
Вчера, 20:18
Знаменитая певица Селин Дион сразила публику невероятным декольте и кольцом за $3 миллиона.
В Лас-Вегасе состоялась торжественная церемония вручения музыкальной премии Billboard Music Awards. Одной из главных звезд вечера стала канадская певица Селин Дион, исполнившая на сцене композицию из легендарного фильма "Титаник" - "My Heart Will Go On". Выступление было приурочено к двадцатилетнему юбилею со дня выхода песни в свет.
49-летняя Селин, некоторое время назад потерявшая супруга, спела настолько трогательно, что зал не смог удержаться от слёз. На экране в это время транслировались кадры из фильма. Фантастический наряд Дион, несмотря на глубокое декольте, выглядел очень изящно и элегантно, а на руке звезды красовалось кольцо с огромным бриллиантом.
49-летняя Селин, некоторое время назад потерявшая супруга, спела настолько трогательно, что зал не смог удержаться от слёз. На экране в это время транслировались кадры из фильма. Фантастический наряд Дион, несмотря на глубокое декольте, выглядел очень изящно и элегантно, а на руке звезды красовалось кольцо с огромным бриллиантом.
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Ключевые слова: Селин Дион
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Количество просмотров: 6 227
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: grazia, billboard, dailymail, vk.com
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Автор фото: grazia, billboard, dailymail, vk.com
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