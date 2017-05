Селин Дион заставила рыдать зрителей премии Billboard Music Awards

В Лас-Вегасе состоялась торжественная церемония вручения музыкальной премии Billboard Music Awards. Одной из главных звезд вечера стала канадская певица Селин Дион, исполнившая на сцене композицию из легендарного фильма "Титаник" - "My Heart Will Go On". Выступление было приурочено к двадцатилетнему юбилею со дня выхода песни в свет.49-летняя Селин, некоторое время назад потерявшая супруга, спела настолько трогательно, что зал не смог удержаться от слёз. На экране в это время транслировались кадры из фильма. Фантастический наряд Дион, несмотря на глубокое декольте, выглядел очень изящно и элегантно, а на руке звезды красовалось кольцо с огромным бриллиантом.