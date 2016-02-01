Одни назвали наряд полной безвкусицей, другим же такой яркий образ показался очень интересным и оригинальным. Споры вызвала и прическа Шакиры, хотя нельзя не признать, что такой своеобразный пучок очень идёт звезде.
«Золотой» наряд Шакиры вызвал бурное обсуждение в сети
Сегодня, 00:01
Латиноамериканская исполнительница Шакира представила свой новый альбом в невероятном платье.
В Майами состоялась грандиозная вечеринка по случаю выхода в свет нового альбома Шакиры El Dorado. Но главной темой для обсуждения гостями вечера и, конечно, пользователями сети, стал наряд главной героини. Певица выбрала необычное платье, состоящее из золотых осколков, которыми была расшита ткань телесного оттенка.
Одни назвали наряд полной безвкусицей, другим же такой яркий образ показался очень интересным и оригинальным. Споры вызвала и прическа Шакиры, хотя нельзя не признать, что такой своеобразный пучок очень идёт звезде.
Одни назвали наряд полной безвкусицей, другим же такой яркий образ показался очень интересным и оригинальным. Споры вызвала и прическа Шакиры, хотя нельзя не признать, что такой своеобразный пучок очень идёт звезде.
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Ключевые слова: Шакира
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Количество просмотров: 14 001
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: twitter
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