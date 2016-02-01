«Золотой» наряд Шакиры вызвал бурное обсуждение в сети

В Майами состоялась грандиозная вечеринка по случаю выхода в свет нового альбома Шакиры El Dorado. Но главной темой для обсуждения гостями вечера и, конечно, пользователями сети, стал наряд главной героини. Певица выбрала необычное платье, состоящее из золотых осколков, которыми была расшита ткань телесного оттенка.Одни назвали наряд полной безвкусицей, другим же такой яркий образ показался очень интересным и оригинальным. Споры вызвала и прическа Шакиры, хотя нельзя не признать, что такой своеобразный пучок очень идёт звезде.