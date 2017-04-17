Ольга Бузова появилась на публике в доспехах и с мечом

В последнее время начинающую певицу Ольгу Бузову всё чаще упрекают в отсутствии стиля и вкуса. Однако многие поклонники всё же возлагали надежду, что на музыкальную премию телеканала RU.TV звезда придет в роскошном вечернем наряде и все вопросы к ней отпадут. Но платья на дорожке не случилось - Ольга шокировала публику доспехами и мечом. Бузова представлена в двух номинациях."Сегодня я в образе Зены - королевы воинов потому, что я пришла побеждать" - заявила певица.