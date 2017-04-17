"Сегодня я в образе Зены - королевы воинов потому, что я пришла побеждать" - заявила певица.
Ольга Бузова появилась на публике в доспехах и с мечом
Вчера, 19:47
Скандальная телеведущая Ольга Бузова пришла на премию RU.TV в образе Зены - королевы воинов.
В последнее время начинающую певицу Ольгу Бузову всё чаще упрекают в отсутствии стиля и вкуса. Однако многие поклонники всё же возлагали надежду, что на музыкальную премию телеканала RU.TV звезда придет в роскошном вечернем наряде и все вопросы к ней отпадут. Но платья на дорожке не случилось - Ольга шокировала публику доспехами и мечом. Бузова представлена в двух номинациях.
"Сегодня я в образе Зены - королевы воинов потому, что я пришла побеждать" - заявила певица.
"Сегодня я в образе Зены - королевы воинов потому, что я пришла побеждать" - заявила певица.
← «Золотой» наряд Шакиры вызвал бурное ... Группа «Фабрика» пришла на премию RU.TV ... →
Ключевые слова: Ольга Бузова
Количество просмотров: 10 192
Количество просмотров: 10 192
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Анна Седокова в полупрозрачном наряде в компании дочери на премии RU.TV Певица Анна Седокова, совсем недавно ставшая мамой в третий раз, посетила церемонию канала RU.TV.
Полина Гагарина выбрала чёрный наряд с глубоким вырезом для премии RU.TV Певица Полина Гагарина прошла по торжественной дорожке премии RU.TV.
Группа «Фабрика» пришла на премию RU.TV в мужских костюмах Солистки группы "Фабрика" вышли в свет в весьма необычных образах.
Ольга Бузова появилась на публике в доспехах и с мечом Скандальная телеведущая Ольга Бузова пришла на премию RU.TV в образе Зены - королевы воинов.
«Золотой» наряд Шакиры вызвал бурное обсуждение в сети Латиноамериканская исполнительница Шакира представила свой новый альбом в невероятном платье.
Ирина Шейк прошла по подиуму впервые после родов Модель Ирина Шейк совсем недавно стала мамой в первый раз.
Сергей Лазарев показал редкое фото со своего последнего звонка Певец Сергей Лазарев вспомнил свой последний звонок в школе и показал фото.
Ани Лорак удивила поклонников снимком с новорожденной дочкой Популярная певица Ани Лорак показала архивное фото после родов до похудения.
Илья Гуров представил слушателям альбом "Слёзы души" В мае 2017 года певец Илья Гуров, совместно с музыкальным издательством "Монолит", выпускает мини-альбом "Слёзы Души".