Группа «Фабрика» пришла на премию RU.TV в мужских костюмах

В столице проходит 7-ая ежегодная музыкальная премия телеканала RU.TV - на красной дорожке уже позировало множество знаменитостей, но одни из самых запоминающихся образов, несомненно, были у группы "Фабрика". Солистки коллектива Ирина Тонева, Саша Попова и Саша Савельева облачились в стильные брючные костюмы, дополнив их оригинальными кепочками.Судя по реакции поклонников группы, большинство всё же хотело бы видеть девушек в красивых платьях. Однако нельзя не признать, что выбранные образы очень необычные и идут певицам.