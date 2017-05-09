Судя по реакции поклонников группы, большинство всё же хотело бы видеть девушек в красивых платьях. Однако нельзя не признать, что выбранные образы очень необычные и идут певицам.
Группа «Фабрика» пришла на премию RU.TV в мужских костюмах
Вчера, 20:03
Солистки группы "Фабрика" вышли в свет в весьма необычных образах.
В столице проходит 7-ая ежегодная музыкальная премия телеканала RU.TV - на красной дорожке уже позировало множество знаменитостей, но одни из самых запоминающихся образов, несомненно, были у группы "Фабрика". Солистки коллектива Ирина Тонева, Саша Попова и Саша Савельева облачились в стильные брючные костюмы, дополнив их оригинальными кепочками.
Судя по реакции поклонников группы, большинство всё же хотело бы видеть девушек в красивых платьях. Однако нельзя не признать, что выбранные образы очень необычные и идут певицам.
Судя по реакции поклонников группы, большинство всё же хотело бы видеть девушек в красивых платьях. Однако нельзя не признать, что выбранные образы очень необычные и идут певицам.
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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