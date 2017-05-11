Полина Гагарина выбрала чёрный наряд с глубоким вырезом для премии RU.TV

Популярная исполнительница Полина Гагарина, недавно всё-таки ставшая мамой во второй раз, уже практически полностью вернулась в былую форму. Так считают поклонники звезды, увидевшие её на церемонии вручения премий телеканала RU.TV.Гагарина позировала фотографам в стильном наряде с глубоким вырезом, подчеркивающем её фигуру.