Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Полина Гагарина выбрала чёрный наряд с глубоким вырезом для премии RU.TV

Вчера, 20:27
Певица Полина Гагарина прошла по торжественной дорожке премии RU.TV.

Полина Гагарина выбрала чёрный наряд с глубоким вырезом для премии RU.TV
Популярная исполнительница Полина Гагарина, недавно всё-таки ставшая мамой во второй раз, уже практически полностью вернулась в былую форму. Так считают поклонники звезды, увидевшие её на церемонии вручения премий телеканала RU.TV.

Полина Гагарина выбрала чёрный наряд с глубоким вырезом для премии RU.TV


Гагарина позировала фотографам в стильном наряде с глубоким вырезом, подчеркивающем её фигуру.

Полина Гагарина выбрала чёрный наряд с глубоким вырезом для премии RU.TV

← Группа «Фабрика» пришла на премию RU.TV ... Анна Седокова в полупрозрачном наряде... →

Ключевые слова: Полина Гагарина

Количество просмотров: 8 307
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Недавно второй раз ставшая мамой Полина Гагарина выступила на сцене
Полина Гагарина стала похожа на девочку-подростка
Полина Гагарина
Полина Гагарина просто ослепила совим нарядом зрителей в Челябинске
Самое популярное за неделю
Комментарии




Анна Седокова в полупрозрачном наряде в компании дочери на премии RU.TV Певица Анна Седокова, совсем недавно ставшая мамой в третий раз, посетила церемонию канала RU.TV.
Полина Гагарина выбрала чёрный наряд с глубоким вырезом для премии RU.TV Певица Полина Гагарина прошла по торжественной дорожке премии RU.TV.
Группа «Фабрика» пришла на премию RU.TV в мужских костюмах Солистки группы "Фабрика" вышли в свет в весьма необычных образах.
Ольга Бузова появилась на публике в доспехах и с мечом Скандальная телеведущая Ольга Бузова пришла на премию RU.TV в образе Зены - королевы воинов.
«Золотой» наряд Шакиры вызвал бурное обсуждение в сети Латиноамериканская исполнительница Шакира представила свой новый альбом в невероятном платье.
Ирина Шейк прошла по подиуму впервые после родов Модель Ирина Шейк совсем недавно стала мамой в первый раз.
Сергей Лазарев показал редкое фото со своего последнего звонка Певец Сергей Лазарев вспомнил свой последний звонок в школе и показал фото.
Ани Лорак удивила поклонников снимком с новорожденной дочкой Популярная певица Ани Лорак показала архивное фото после родов до похудения.
Илья Гуров представил слушателям альбом "Слёзы души" В мае 2017 года певец Илья Гуров, совместно с музыкальным издательством "Монолит", выпускает мини-альбом "Слёзы Души".
Белые кроссы Полины Стар наступают на пятки Ольге Бузовой Накануне Ольга Бузова хвасталась, что побила очередной рекорд по скачиваниям своего нового трека, но молодая певица POLINA STAR буквально ворвалась в Itunes со своей дебютной песней и штурмует самые высокие позиции.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.