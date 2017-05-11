Гагарина позировала фотографам в стильном наряде с глубоким вырезом, подчеркивающем её фигуру.
Полина Гагарина выбрала чёрный наряд с глубоким вырезом для премии RU.TV
Вчера, 20:27
Певица Полина Гагарина прошла по торжественной дорожке премии RU.TV.
Популярная исполнительница Полина Гагарина, недавно всё-таки ставшая мамой во второй раз, уже практически полностью вернулась в былую форму. Так считают поклонники звезды, увидевшие её на церемонии вручения премий телеканала RU.TV.
Гагарина позировала фотографам в стильном наряде с глубоким вырезом, подчеркивающем её фигуру.
Гагарина позировала фотографам в стильном наряде с глубоким вырезом, подчеркивающем её фигуру.
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Ключевые слова: Полина Гагарина
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Количество просмотров: 8 307
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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