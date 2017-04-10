Анна Седокова в полупрозрачном наряде в компании дочери на премии RU.TV

Певица Анна Седокова, совсем недавно ставшая мамой в третий раз, посетила церемонию канала RU.TV.

Почти два месяца назад, 8 апреля Анна Седокова родила сына, получившего весьма необычное имя - Гектор. Также звезда воспитывает двух дочек, с одной из которых она и появилась на сегодняшней церемонии вручения музыкальных премий канала RU.TV.Для торжественной дорожки певица подобрала довольно смелый полупрозрачный наряд, декорированный сотнями сверкающих кристаллов.