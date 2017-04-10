Для торжественной дорожки певица подобрала довольно смелый полупрозрачный наряд, декорированный сотнями сверкающих кристаллов.
Анна Седокова в полупрозрачном наряде в компании дочери на премии RU.TV
Вчера, 20:40
Певица Анна Седокова, совсем недавно ставшая мамой в третий раз, посетила церемонию канала RU.TV.
Почти два месяца назад, 8 апреля Анна Седокова родила сына, получившего весьма необычное имя - Гектор. Также звезда воспитывает двух дочек, с одной из которых она и появилась на сегодняшней церемонии вручения музыкальных премий канала RU.TV.
Для торжественной дорожки певица подобрала довольно смелый полупрозрачный наряд, декорированный сотнями сверкающих кристаллов.
Для торжественной дорожки певица подобрала довольно смелый полупрозрачный наряд, декорированный сотнями сверкающих кристаллов.
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Ключевые слова: Анна Седокова
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Количество просмотров: 28 483
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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