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Анастасия Костенко поделилась фотографией в откровенном боди

Сегодня, 00:58
Вторая половинка футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко не любит демонстрировать свое тело, размещая откровенные фотографии.

Анастасия Костенко поделилась фотографией в откровенном боди
Большинство опубликованных девушкой снимков либо с друзьями, либо это просто селфи.

Анастасия Костенко поделилась фотографией в откровенном боди


Но недавно Костенко решила порадовать фанатов откровенной фотографией, на которой она запечатлена в синем боди.

«Такая солнечная! Вылитая Анджелина Джоли! Даже лучше!», «Какая же красотка!», «Классное фото!», «Не перестаю восхищаться! Утонченная и очень женственная!», «Наконец-то фигура в ленте. Есть на что посмотреть – все красиво, все стройно, все к месту», «Такая шикарная форма у вас. То, что надо просто. Попа подкаченная, ручки, ножки. Все красиво и гармонично. Молодец!» - прокомментировали снимок подписчики.

Анастасия Костенко поделилась фотографией в откровенном боди


Отметим, что в интервью Анастасия ни раз рассказывала о том, что старается уделять своему внешнему виду большое внимание.

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Ключевые слова: Анастасия Костенко, Дмитрий Тарасов

Количество просмотров: 4 290
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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