Анастасия Костенко поделилась фотографией в откровенном боди

Большинство опубликованных девушкой снимков либо с друзьями, либо это просто селфи.Но недавно Костенко решила порадовать фанатов откровенной фотографией, на которой она запечатлена в синем боди.«Такая солнечная! Вылитая Анджелина Джоли! Даже лучше!», «Какая же красотка!», «Классное фото!», «Не перестаю восхищаться! Утонченная и очень женственная!», «Наконец-то фигура в ленте. Есть на что посмотреть – все красиво, все стройно, все к месту», «Такая шикарная форма у вас. То, что надо просто. Попа подкаченная, ручки, ножки. Все красиво и гармонично. Молодец!» - прокомментировали снимок подписчики.Отметим, что в интервью Анастасия ни раз рассказывала о том, что старается уделять своему внешнему виду большое внимание.