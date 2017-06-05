Евгения Фиофилактова показала снимок в свадебном платье

А бывшая жена Гусева Евгения Фиофилактова большое внимание уделяет своей карьере.Некоторое время назад Евгения удивила подписчиков, показав фотографию, на котором она красуется в подвенечном наряде.«Обожаю красоваться в свадебных платьях, но замуж больше не хочу.Мне кажется, я не любила в своей жизни ни одного мужчину. Я, правда, очень бы хотела испытать в своей жизни такие чувства, что аж ты плачешь от разлуки с любимым, но пока мне кажется, что единственный, кого я так могла любить, это мой сын, но это же ребенок, такие вещи сравнивать нельзя», - написала Фиофилактова.Поклонники искренне поразились такому заявлению, так как девушка выходила замуж за своего избранника и родила от него ребенка.