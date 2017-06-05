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Евгения Фиофилактова показала снимок в свадебном платье

Сегодня, 12:01
Звезды главной телестройки страны Антон Гусев и Виктория Романец готовятся к скорой свадьбе.

Евгения Фиофилактова показала снимок в свадебном платье
А бывшая жена Гусева Евгения Фиофилактова большое внимание уделяет своей карьере.

Евгения Фиофилактова показала снимок в свадебном платье


Некоторое время назад Евгения удивила подписчиков, показав фотографию, на котором она красуется в подвенечном наряде.

Евгения Фиофилактова показала снимок в свадебном платье


«Обожаю красоваться в свадебных платьях, но замуж больше не хочу.
Мне кажется, я не любила в своей жизни ни одного мужчину. Я, правда, очень бы хотела испытать в своей жизни такие чувства, что аж ты плачешь от разлуки с любимым, но пока мне кажется, что единственный, кого я так могла любить, это мой сын, но это же ребенок, такие вещи сравнивать нельзя», - написала Фиофилактова.

Поклонники искренне поразились такому заявлению, так как девушка выходила замуж за своего избранника и родила от него ребенка.

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Ключевые слова: Евгения Фиофилактова, Антон Гусев, Виктория Романец

Количество просмотров: 7 033
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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