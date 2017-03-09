Елена Ваенга надела очень неудачный наряд и обидела поклонников Пушкина

Во-первых, сегодня День рождения Александра Сергеевича Пушкина. Великому поэту исполнилось бы 211 лет. Эту дату Елена решила "отметить" шуткой о Пушкине:Многие такого юмора не поняли. Фолловеры пишут следующее."Совсем не смешно. Пошло и глупо. Странно как то читать это на Вашей страничке.""Зачем вы так,Лена??неожиданно(""Не только рэп,еще кое-что...а вообще ...странное чувство юмора""Как-то по отношению к Пушкину слышать слово негр не очень приятно(((".Вероятнее всего эти же недовольные "перешли" и на следующий снимок, на котором Елена позирует в наряде: рубашке в полосочку, юбке и с сумочкой."тетя мотя на пельмени прышлепала"- подписала Ваенга снимок. Но и тут певица получила много негативных отзывов. В первую очередь они касались именно внешнего вида.Вы как считаете - удачный ли наряд выбрала Елена или, действительно, что-то в этом look'е следует изменить?