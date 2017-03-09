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Елена Ваенга надела очень неудачный наряд и обидела поклонников Пушкина

Сегодня, 02:10
Сегодня вечером певица Елена Ваенга дала сразу два повода обсудить собственную персону.

Елена Ваенга надела очень неудачный наряд и обидела поклонников Пушкина
Во-первых, сегодня День рождения Александра Сергеевича Пушкина. Великому поэту исполнилось бы 211 лет. Эту дату Елена решила "отметить" шуткой о Пушкине:

Елена Ваенга надела очень неудачный наряд и обидела поклонников Пушкина


Многие такого юмора не поняли. Фолловеры пишут следующее.

Елена Ваенга надела очень неудачный наряд и обидела поклонников Пушкина


"Совсем не смешно. Пошло и глупо. Странно как то читать это на Вашей страничке."

"Зачем вы так,Лена??неожиданно("

"Не только рэп,еще кое-что...а вообще ...странное чувство юмора"

"Как-то по отношению к Пушкину слышать слово негр не очень приятно(((".

Вероятнее всего эти же недовольные "перешли" и на следующий снимок, на котором Елена позирует в наряде: рубашке в полосочку, юбке и с сумочкой.

Елена Ваенга надела очень неудачный наряд и обидела поклонников Пушкина


"тетя мотя на пельмени прышлепала"

- подписала Ваенга снимок. Но и тут певица получила много негативных отзывов. В первую очередь они касались именно внешнего вида.
Вы как считаете - удачный ли наряд выбрала Елена или, действительно, что-то в этом look'е следует изменить?

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Ключевые слова: Елена Ваенга

Количество просмотров: 5 447
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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