Елена Ваенга надела очень неудачный наряд и обидела поклонников Пушкина

Многие такого юмора не поняли. Фолловеры пишут следующее.
"Совсем не смешно. Пошло и глупо. Странно как то читать это на Вашей страничке."
"Зачем вы так,Лена??неожиданно("
"Не только рэп,еще кое-что...а вообще ...странное чувство юмора"
"Как-то по отношению к Пушкину слышать слово негр не очень приятно(((".
Вероятнее всего эти же недовольные "перешли" и на следующий снимок, на котором Елена позирует в наряде: рубашке в полосочку, юбке и с сумочкой.
"тетя мотя на пельмени прышлепала"
- подписала Ваенга снимок. Но и тут певица получила много негативных отзывов. В первую очередь они касались именно внешнего вида.
Вы как считаете - удачный ли наряд выбрала Елена или, действительно, что-то в этом look'е следует изменить?