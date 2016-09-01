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Ани Лорак на дорожке премии МУЗ-ТВ 2017 в компании супруга

Вчера, 22:02
Наряд певицы Ани Лорак стал одним из самых эффектных на торжественной дорожке.

Ани Лорак на дорожке премии МУЗ-ТВ 2017 в компании супруга
Для выхода в свет на юбилейную музыкальную премию МУЗ-ТВ Ани Лорак выбрала черное платье в пол. Полупрозрачная ткань наряда была расшита декоративными элементами и отлично подчеркивала фигуру певицы.

Ани Лорак на дорожке премии МУЗ-ТВ 2017 в компании супруга


Ани дополнила образ массивными серьгами и стильной прической. На дорожке Лорак сопровождал её супруг Мурат Налчаджиоглу.

Ани Лорак на дорожке премии МУЗ-ТВ 2017 в компании супруга

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Ключевые слова: Ани Лорак, МУЗ-ТВ 2017

Количество просмотров: 17 173
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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