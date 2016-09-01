Ани Лорак на дорожке премии МУЗ-ТВ 2017 в компании супруга

Наряд певицы Ани Лорак стал одним из самых эффектных на торжественной дорожке.

Для выхода в свет на юбилейную музыкальную премию МУЗ-ТВ Ани Лорак выбрала черное платье в пол. Полупрозрачная ткань наряда была расшита декоративными элементами и отлично подчеркивала фигуру певицы.Ани дополнила образ массивными серьгами и стильной прической. На дорожке Лорак сопровождал её супруг Мурат Налчаджиоглу.