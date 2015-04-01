Для появления на торжественной дорожке телеведущая выбрала бирюзовое платье со шлейфом и декорированным верхом с глубоким декольте.
Анфиса Чехова в платье с глубоким декольте на премии МУЗ-ТВ 2017
Вчера, 22:49
Телеведущая Анфиса Чехова получила массу комплиментов от поклонников за свой новый образ.
Некоторое время назад Анфиса Чехова полностью обновила свой имидж - она сбросила лишние кило и, по мнению поклонников, помолодела на десяток лет. По словам самой звезды, ей удалось похудеть на целых 25 килограмм. Для этого она исключила из своего рациона мясо, мучное и выпечку, а также сахар.
Для появления на торжественной дорожке телеведущая выбрала бирюзовое платье со шлейфом и декорированным верхом с глубоким декольте.
Для появления на торжественной дорожке телеведущая выбрала бирюзовое платье со шлейфом и декорированным верхом с глубоким декольте.
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Ключевые слова: Анфиса Чехова, МУЗ-ТВ 2017
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Количество просмотров: 11 921
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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