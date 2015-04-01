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Анфиса Чехова в платье с глубоким декольте на премии МУЗ-ТВ 2017

Вчера, 22:49
Телеведущая Анфиса Чехова получила массу комплиментов от поклонников за свой новый образ.

Анфиса Чехова в платье с глубоким декольте на премии МУЗ-ТВ 2017
Некоторое время назад Анфиса Чехова полностью обновила свой имидж - она сбросила лишние кило и, по мнению поклонников, помолодела на десяток лет. По словам самой звезды, ей удалось похудеть на целых 25 килограмм. Для этого она исключила из своего рациона мясо, мучное и выпечку, а также сахар.

Анфиса Чехова в платье с глубоким декольте на премии МУЗ-ТВ 2017


Для появления на торжественной дорожке телеведущая выбрала бирюзовое платье со шлейфом и декорированным верхом с глубоким декольте.

Анфиса Чехова в платье с глубоким декольте на премии МУЗ-ТВ 2017


Анфиса Чехова в платье с глубоким декольте на премии МУЗ-ТВ 2017

← Ани Лорак на дорожке премии МУЗ-ТВ 2017 в... Алёна Шишкова в стильном брючном наря... →

Ключевые слова: Анфиса Чехова, МУЗ-ТВ 2017

Количество просмотров: 11 921
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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