Анфиса Чехова в платье с глубоким декольте на премии МУЗ-ТВ 2017

Некоторое время назад Анфиса Чехова полностью обновила свой имидж - она сбросила лишние кило и, по мнению поклонников, помолодела на десяток лет. По словам самой звезды, ей удалось похудеть на целых 25 килограмм. Для этого она исключила из своего рациона мясо, мучное и выпечку, а также сахар.Для появления на торжественной дорожке телеведущая выбрала бирюзовое платье со шлейфом и декорированным верхом с глубоким декольте.