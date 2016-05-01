Алёна Шишкова в стильном брючном наряде на дорожке МУЗ-ТВ 2017

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати модель Алёна Шишкова очень редко ошибается с выбором нарядов и всегда выглядит очень стильно. Так было и на этот раз - для юбилейной 15-й премии МУЗ-ТВ она выбрала белый брючный костюм.Свой образ Шишкова дополнила томным вечерним макияжем и клатчем. Просто и со вкусом.