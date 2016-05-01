Свой образ Шишкова дополнила томным вечерним макияжем и клатчем. Просто и со вкусом.
Алёна Шишкова в стильном брючном наряде на дорожке МУЗ-ТВ 2017
Сегодня, 00:06
Модель Алёна Шишкова появилась на знаменитой музыкальной премии.
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати модель Алёна Шишкова очень редко ошибается с выбором нарядов и всегда выглядит очень стильно. Так было и на этот раз - для юбилейной 15-й премии МУЗ-ТВ она выбрала белый брючный костюм.
Свой образ Шишкова дополнила томным вечерним макияжем и клатчем. Просто и со вкусом.
Свой образ Шишкова дополнила томным вечерним макияжем и клатчем. Просто и со вкусом.
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Ключевые слова: Алёна Шишкова
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Количество просмотров: 3 393
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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