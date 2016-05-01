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Алёна Шишкова в стильном брючном наряде на дорожке МУЗ-ТВ 2017

Сегодня, 00:06
Модель Алёна Шишкова появилась на знаменитой музыкальной премии.

Алёна Шишкова в стильном брючном наряде на дорожке МУЗ-ТВ 2017
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати модель Алёна Шишкова очень редко ошибается с выбором нарядов и всегда выглядит очень стильно. Так было и на этот раз - для юбилейной 15-й премии МУЗ-ТВ она выбрала белый брючный костюм.

Алёна Шишкова в стильном брючном наряде на дорожке МУЗ-ТВ 2017


Свой образ Шишкова дополнила томным вечерним макияжем и клатчем. Просто и со вкусом.

Алёна Шишкова в стильном брючном наряде на дорожке МУЗ-ТВ 2017


Алёна Шишкова в стильном брючном наряде на дорожке МУЗ-ТВ 2017


Алёна Шишкова в стильном брючном наряде на дорожке МУЗ-ТВ 2017

← Анфиса Чехова в платье с глубоким деко...

Ключевые слова: Алёна Шишкова

Количество просмотров: 3 393
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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