Валерия и её дочь Анна Шульгина поразили публику элегантным и безвкусным образами

Однако всё внимание публики, конечно, было приковано к Валерии и её дочери, начинающей певице Анне Шульгиной. Образ Валерии был подобран безупречно - стильное серебряное платье она дополнила клатчем в тон.А вот образ Анны Шульгиной пользователи сети уже назвали одним из самых провальных на сегодняшней торжественной дорожке. Платье крайне неудачного покроя выглядело мятым и явно не подходило певице.