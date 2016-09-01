А вот образ Анны Шульгиной пользователи сети уже назвали одним из самых провальных на сегодняшней торжественной дорожке. Платье крайне неудачного покроя выглядело мятым и явно не подходило певице.
Валерия и её дочь Анна Шульгина поразили публику элегантным и безвкусным образами
Сегодня, 01:24
На премии МУЗ-ТВ 2017 певица Валерия появилась со всей семьей.
Однако всё внимание публики, конечно, было приковано к Валерии и её дочери, начинающей певице Анне Шульгиной. Образ Валерии был подобран безупречно - стильное серебряное платье она дополнила клатчем в тон.
А вот образ Анны Шульгиной пользователи сети уже назвали одним из самых провальных на сегодняшней торжественной дорожке. Платье крайне неудачного покроя выглядело мятым и явно не подходило певице.
А вот образ Анны Шульгиной пользователи сети уже назвали одним из самых провальных на сегодняшней торжественной дорожке. Платье крайне неудачного покроя выглядело мятым и явно не подходило певице.
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Ключевые слова: Валерия, Анна Шульгина, МУЗ-ТВ 2017
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Количество просмотров: 4 628
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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