Несколько меньший вырез платья Брежневой был с лихвой "компенсирован" разрезами с двух сторон почти до бедра, благодаря чему публика смогла увидеть стройные ножки певицы.
Вера Брежнева и Елена Летучая выбрали для премии МУЗ-ТВ 2017 похожие платья
Сегодня, 02:21
Певица Вера Брежнева и телеведущая Елена Летучая в этот вечер были в чёрном.
Конечно, модного конфуза из-за двух одинаковых нарядов не случилось, ведь отличия в них всё же были. Тем не менее, образы певицы и телеведущей очень схожи - оба платья в пол были с открытой спиной, правда, вырез наряда Елены был глубже.
Несколько меньший вырез платья Брежневой был с лихвой "компенсирован" разрезами с двух сторон почти до бедра, благодаря чему публика смогла увидеть стройные ножки певицы.
Несколько меньший вырез платья Брежневой был с лихвой "компенсирован" разрезами с двух сторон почти до бедра, благодаря чему публика смогла увидеть стройные ножки певицы.
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Ключевые слова: Вера Брежнева, Елена Летучая, МУЗ-ТВ 2017
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Количество просмотров: 2 197
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, Арина Мостовщикова
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Автор фото: instagram, vk.com, Арина Мостовщикова
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