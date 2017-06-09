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Вера Брежнева и Елена Летучая выбрали для премии МУЗ-ТВ 2017 похожие платья

Сегодня, 02:21
Певица Вера Брежнева и телеведущая Елена Летучая в этот вечер были в чёрном.

Вера Брежнева и Елена Летучая выбрали для премии МУЗ-ТВ 2017 похожие платья
Конечно, модного конфуза из-за двух одинаковых нарядов не случилось, ведь отличия в них всё же были. Тем не менее, образы певицы и телеведущей очень схожи - оба платья в пол были с открытой спиной, правда, вырез наряда Елены был глубже.

Вера Брежнева и Елена Летучая выбрали для премии МУЗ-ТВ 2017 похожие платья


Несколько меньший вырез платья Брежневой был с лихвой "компенсирован" разрезами с двух сторон почти до бедра, благодаря чему публика смогла увидеть стройные ножки певицы.

Вера Брежнева и Елена Летучая выбрали для премии МУЗ-ТВ 2017 похожие платья


Вера Брежнева и Елена Летучая выбрали для премии МУЗ-ТВ 2017 похожие платья

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Ключевые слова: Вера Брежнева, Елена Летучая, МУЗ-ТВ 2017

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, Арина Мостовщикова

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