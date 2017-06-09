Вера Брежнева и Елена Летучая выбрали для премии МУЗ-ТВ 2017 похожие платья

Конечно, модного конфуза из-за двух одинаковых нарядов не случилось, ведь отличия в них всё же были. Тем не менее, образы певицы и телеведущей очень схожи - оба платья в пол были с открытой спиной, правда, вырез наряда Елены был глубже.Несколько меньший вырез платья Брежневой был с лихвой "компенсирован" разрезами с двух сторон почти до бедра, благодаря чему публика смогла увидеть стройные ножки певицы.