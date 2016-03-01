Наташа Ионова удивила зрителей премии МУЗ-ТВ 2017 металлическим платьем и высоким ботфортами

Популярная исполнительница Глюк'оZa умеет удивлять и даже шокировать публику и своих поклонников. На прошедшей в столице юбилейной церемонии вручения музыкальных наград МУЗ-ТВ 2017 образ звезды стал одним из самых запоминающихся.Наташа Ионова позировала фотографам в металлическом платье, похожем на кольчугу, и высоких ботфортах на шнуровке. Дополнила образ темная помада.