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Наташа Ионова удивила зрителей премии МУЗ-ТВ 2017 металлическим платьем и высоким ботфортами

Сегодня, 02:38
Певица Наташа Ионова прошла по ковровой дорожке в необычном наряде.

Наташа Ионова удивила зрителей премии МУЗ-ТВ 2017 металлическим платьем и высоким ботфортами
Популярная исполнительница Глюк'оZa умеет удивлять и даже шокировать публику и своих поклонников. На прошедшей в столице юбилейной церемонии вручения музыкальных наград МУЗ-ТВ 2017 образ звезды стал одним из самых запоминающихся.

Наташа Ионова удивила зрителей премии МУЗ-ТВ 2017 металлическим платьем и высоким ботфортами


Наташа Ионова позировала фотографам в металлическом платье, похожем на кольчугу, и высоких ботфортах на шнуровке. Дополнила образ темная помада.

Наташа Ионова удивила зрителей премии МУЗ-ТВ 2017 металлическим платьем и высоким ботфортами

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Ключевые слова: Наташа Ионова, Глюк'oZa

Количество просмотров: 2 431
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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Наташа Ионова удивила зрителей премии МУЗ-ТВ 2017 металлическим платьем и высоким ботфортами Певица Наташа Ионова прошла по ковровой дорожке в необычном наряде.
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