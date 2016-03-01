Наташа Ионова позировала фотографам в металлическом платье, похожем на кольчугу, и высоких ботфортах на шнуровке. Дополнила образ темная помада.
Наташа Ионова удивила зрителей премии МУЗ-ТВ 2017 металлическим платьем и высоким ботфортами
Сегодня, 02:38
Певица Наташа Ионова прошла по ковровой дорожке в необычном наряде.
Популярная исполнительница Глюк'оZa умеет удивлять и даже шокировать публику и своих поклонников. На прошедшей в столице юбилейной церемонии вручения музыкальных наград МУЗ-ТВ 2017 образ звезды стал одним из самых запоминающихся.
Наташа Ионова позировала фотографам в металлическом платье, похожем на кольчугу, и высоких ботфортах на шнуровке. Дополнила образ темная помада.
Наташа Ионова позировала фотографам в металлическом платье, похожем на кольчугу, и высоких ботфортах на шнуровке. Дополнила образ темная помада.
← Вера Брежнева и Елена Летучая выбрали ...
Ключевые слова: Наташа Ионова, Глюк'oZa
Количество просмотров: 2 431
Количество просмотров: 2 431
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Наташа Ионова удивила зрителей премии МУЗ-ТВ 2017 металлическим платьем и высоким ботфортами Певица Наташа Ионова прошла по ковровой дорожке в необычном наряде.
Вера Брежнева и Елена Летучая выбрали для премии МУЗ-ТВ 2017 похожие платья Певица Вера Брежнева и телеведущая Елена Летучая в этот вечер были в чёрном.
Валерия и её дочь Анна Шульгина поразили публику элегантным и безвкусным образами На премии МУЗ-ТВ 2017 певица Валерия появилась со всей семьей.
Алёна Шишкова в стильном брючном наряде на дорожке МУЗ-ТВ 2017 Модель Алёна Шишкова появилась на знаменитой музыкальной премии.