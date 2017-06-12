Виктория Романец "попалась на крючок" недобросовестных рекламодателей

Вика не всегда получает оплату, часто салоны красоты дают ей скидку взамен рекламы в личном блоге или во время трансляции. Но не всегда можно попасть на добросовестных бизнесменов.О неприятном инциденте Вика поделилась с блогерами во время выходного отдыха с мамой:"Вот так вкусно проводим время с мамой @angelinavlasuk. Сегодня пойдём в зоопарк. А вечером уже опубликую пост об одном грязном салончике,которому платила деньги, а им все мало. Ненавижу таких. Ведь давала кучу рекомендаций людям, которые смотрят мою сторис. зря..Хоть и получила небольшую скидку. Работа мастерам была оплачена. Придётся светить имя хозяйки, фамилию и номер Карты, на которую переводила деньги (вот тут то и была твоя оплошность, если в последний раз я платила наликом, то в первый раз перевод был на карту) Ну что же ещё остаётся делать, это мое лицо. А Дарье советую зайти в вотс. Там я оставила номер телефона людей, которые помогут провести в салон горячую воду и больше не придётся мыть волосы людям из чайника P.S. и это не оправдания, а констатация фактов. Деньги я перевела за услуги, рекомендации были, переписки есть,чего не может предоставить сторона"- написала Романец.Многие фанаты Вики сразу же написали в комментариях, что будут с нетерпением ждать публикации названия салона, чтобы больше туда ни ногой.