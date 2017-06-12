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Виктория Романец "попалась на крючок" недобросовестных рекламодателей

Сегодня, 18:35
Не секрет, что звезда Дом-2 Виктория Романец продает в своем Инстаграм огромное количество рекламы.

Виктория Романец "попалась на крючок" недобросовестных рекламодателей



Вика не всегда получает оплату, часто салоны красоты дают ей скидку взамен рекламы в личном блоге или во время трансляции. Но не всегда можно попасть на добросовестных бизнесменов.

Виктория Романец "попалась на крючок" недобросовестных рекламодателей


О неприятном инциденте Вика поделилась с блогерами во время выходного отдыха с мамой:

"Вот так вкусно проводим время с мамой @angelinavlasuk. Сегодня пойдём в зоопарк. А вечером уже опубликую пост об одном грязном салончике,которому платила деньги, а им все мало. Ненавижу таких. Ведь давала кучу рекомендаций людям, которые смотрят мою сторис. зря..Хоть и получила небольшую скидку. Работа мастерам была оплачена. Придётся светить имя хозяйки, фамилию и номер Карты, на которую переводила деньги (вот тут то и была твоя оплошность, если в последний раз я платила наликом, то в первый раз перевод был на карту) Ну что же ещё остаётся делать, это мое лицо. А Дарье советую зайти в вотс. Там я оставила номер телефона людей, которые помогут провести в салон горячую воду и больше не придётся мыть волосы людям из чайника P.S. и это не оправдания, а констатация фактов. Деньги я перевела за услуги, рекомендации были, переписки есть,чего не может предоставить сторона"
- написала Романец.

Виктория Романец "попалась на крючок" недобросовестных рекламодателей


Многие фанаты Вики сразу же написали в комментариях, что будут с нетерпением ждать публикации названия салона, чтобы больше туда ни ногой.

Виктория Романец "попалась на крючок" недобросовестных рекламодателей

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Ключевые слова: Виктория Романец

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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