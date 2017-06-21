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Анджелина Джоли невероятно помолодела

Сегодня, 15:33
Самая красивая звезда Голливуда Анджелина Джоли показала новый образ в Кении.

Анджелина Джоли невероятно помолодела
Анджелина Джоли вот уже пять лет является спец. посланником Верховного комиссара ООН по делам беженцев. За это время она посетила множество горячих точек по всему миру, где лично знакомилась с проблемами, с которыми сталкиваются бегущие от войн люди.

Анджелина Джоли невероятно помолодела


Анджелина Джоли невероятно помолодела


Анджелина Джоли невероятно помолодела


Накануне, во Всемирный день беженцев, актриса выступила с речью в столице Кении Найроби. Большая часть обращения 42-летней звезды была посвящена мерам по предотвращению сексуального насилия во время военных конфликтов.

Анджелина Джоли невероятно помолодела


"Опасность такого насилия усугубляется, когда оно исходит от человека в форме, который присягнул защищать людей. Поэтому на плечи военных ложится ответственность и необходимость быть примером уважения к своим обязательствам и исполнять свой долг" - заявила Джоли.

Анджелина Джоли невероятно помолодела


Нельзя не отметить и внешний вид звезды - Анджелина выбрала простой, но, в тоже время, стильный брючный костюм, а в её макияже вновь появились яркие тона.

Анджелина Джоли невероятно помолодела

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Ключевые слова: Анджелина Джоли

Количество просмотров: 7 735
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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