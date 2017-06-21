Анджелина Джоли невероятно помолодела

Накануне, во Всемирный день беженцев, актриса выступила с речью в столице Кении Найроби. Большая часть обращения 42-летней звезды была посвящена мерам по предотвращению сексуального насилия во время военных конфликтов.
"Опасность такого насилия усугубляется, когда оно исходит от человека в форме, который присягнул защищать людей. Поэтому на плечи военных ложится ответственность и необходимость быть примером уважения к своим обязательствам и исполнять свой долг" - заявила Джоли.
Нельзя не отметить и внешний вид звезды - Анджелина выбрала простой, но, в тоже время, стильный брючный костюм, а в её макияже вновь появились яркие тона.