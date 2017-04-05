Правда, прическу 59-летняя актриса всё же оставила свою.
Елена Кондулайнен поразила гостей ММКФ-2017 подражанием Мэрилин Монро
Сегодня, 04:50
Актриса Елена Кондулайнен в ярком наряде на дорожке ММКФ.
Одна из самых эпатажных актрис российского кинематографа Елена Кондулайнен вновь привлекла к себе всеобщее внимание необычным платьем. В розовом наряде, а также длинных перчатках и даже в жестах звезды легко угадывался образ Мэрилин Монро. Единственным отличием наряда стали пышные рукава-фонарики и бант, украсивший декольте.
Правда, прическу 59-летняя актриса всё же оставила свою.
Правда, прическу 59-летняя актриса всё же оставила свою.
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Ключевые слова: Елена Кондулайнен, ММКФ-2017
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: Наталья Прохорова, vk.com
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Автор фото: Наталья Прохорова, vk.com
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