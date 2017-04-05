Елена Кондулайнен поразила гостей ММКФ-2017 подражанием Мэрилин Монро

Одна из самых эпатажных актрис российского кинематографа Елена Кондулайнен вновь привлекла к себе всеобщее внимание необычным платьем. В розовом наряде, а также длинных перчатках и даже в жестах звезды легко угадывался образ Мэрилин Монро. Единственным отличием наряда стали пышные рукава-фонарики и бант, украсивший декольте.Правда, прическу 59-летняя актриса всё же оставила свою.