Очаровательное розово-чёрное платье с декорированным карманами Анна дополнила небольшим клатчем и стильной укладкой.
Анну Горшкову на закрытии ММКФ-2017 сравнили с принцессой
Сегодня, 05:05
Потрясающий наряд выбрала для дорожки актриса Анна Горшкова.
Наряд Анны Горшковой стал одним из самых элегантных и запоминающихся на дорожке церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля.
Очаровательное розово-чёрное платье с декорированным карманами Анна дополнила небольшим клатчем и стильной укладкой.
Очаровательное розово-чёрное платье с декорированным карманами Анна дополнила небольшим клатчем и стильной укладкой.
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Ключевые слова: Анна Горшкова, ММКФ-2017
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: Наталья Прохорова
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Автор фото: Наталья Прохорова
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