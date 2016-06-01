Анну Горшкову на закрытии ММКФ-2017 сравнили с принцессой

Наряд Анны Горшковой стал одним из самых элегантных и запоминающихся на дорожке церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля.Очаровательное розово-чёрное платье с декорированным карманами Анна дополнила небольшим клатчем и стильной укладкой.