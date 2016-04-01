Фотографы долго не отпускали актрису с ковровой дорожки.
Юлия Пересильд появилась на закрытии ММКФ-2017 в элегантном чёрном наряде
Сегодня, 05:11
Актрису Юлию Пересильд признали одной из самых стильных звезд ММКФ.
Наряд, который Юлия Пересильд выбрала для выхода в свет, был одновременно лаконичным и очень элегантным. Чёрное платье идеально подчеркнуло фигуру звезды, а образ в целом выглядел очень элегантно.
Фотографы долго не отпускали актрису с ковровой дорожки.
Фотографы долго не отпускали актрису с ковровой дорожки.
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Ключевые слова: Юлия Пересильд, ММКФ-2017
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: Наталья Прохорова
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Автор фото: Наталья Прохорова
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