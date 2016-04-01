Юлия Пересильд появилась на закрытии ММКФ-2017 в элегантном чёрном наряде

Наряд, который Юлия Пересильд выбрала для выхода в свет, был одновременно лаконичным и очень элегантным. Чёрное платье идеально подчеркнуло фигуру звезды, а образ в целом выглядел очень элегантно.Фотографы долго не отпускали актрису с ковровой дорожки.