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Юлия Пересильд появилась на закрытии ММКФ-2017 в элегантном чёрном наряде

Сегодня, 05:11
Актрису Юлию Пересильд признали одной из самых стильных звезд ММКФ.

Юлия Пересильд появилась на закрытии ММКФ-2017 в элегантном чёрном наряде
Наряд, который Юлия Пересильд выбрала для выхода в свет, был одновременно лаконичным и очень элегантным. Чёрное платье идеально подчеркнуло фигуру звезды, а образ в целом выглядел очень элегантно.

Юлия Пересильд появилась на закрытии ММКФ-2017 в элегантном чёрном наряде


Юлия Пересильд появилась на закрытии ММКФ-2017 в элегантном чёрном наряде


Фотографы долго не отпускали актрису с ковровой дорожки.

Юлия Пересильд появилась на закрытии ММКФ-2017 в элегантном чёрном наряде


Юлия Пересильд появилась на закрытии ММКФ-2017 в элегантном чёрном наряде

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Ключевые слова: Юлия Пересильд, ММКФ-2017

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Автор: Katarina

Автор фото: Наталья Прохорова

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