Паулина Андреева взорвала красную дорожку своим нарядом

Одна из самых ожидаемых пар торжественного вечера закрытия Московского кинофестиваля появилась на красной дорожке ближе к концу. Для вечернего выхода Паулина Андреева выбрала невероятное черное платье с цветочным принтом и воланом, идущим по всей длине наряда. Стоит отметить, что это, пожалуй, самый скромный наряд актрисы за последнее время.Прическу актрисы украшала бархатная лента.