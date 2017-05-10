Прическу актрисы украшала бархатная лента.
Паулина Андреева взорвала красную дорожку своим нарядом
Сегодня, 05:20
На закрытии ММКФ актриса Паулина Андреева появилась вместе с возлюбленным режиссером Федором Бондарчуком.
Одна из самых ожидаемых пар торжественного вечера закрытия Московского кинофестиваля появилась на красной дорожке ближе к концу. Для вечернего выхода Паулина Андреева выбрала невероятное черное платье с цветочным принтом и воланом, идущим по всей длине наряда. Стоит отметить, что это, пожалуй, самый скромный наряд актрисы за последнее время.
Прическу актрисы украшала бархатная лента.
Прическу актрисы украшала бархатная лента.
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Ключевые слова: Паулина Андреева, Федор Бондарчук, ММКФ-2017
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: Наталья Прохорова
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Автор фото: Наталья Прохорова
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