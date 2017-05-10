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Паулина Андреева взорвала красную дорожку своим нарядом

Сегодня, 05:20
На закрытии ММКФ актриса Паулина Андреева появилась вместе с возлюбленным режиссером Федором Бондарчуком.

Паулина Андреева взорвала красную дорожку своим нарядом
Одна из самых ожидаемых пар торжественного вечера закрытия Московского кинофестиваля появилась на красной дорожке ближе к концу. Для вечернего выхода Паулина Андреева выбрала невероятное черное платье с цветочным принтом и воланом, идущим по всей длине наряда. Стоит отметить, что это, пожалуй, самый скромный наряд актрисы за последнее время.

Паулина Андреева взорвала красную дорожку своим нарядом


Паулина Андреева взорвала красную дорожку своим нарядом


Паулина Андреева взорвала красную дорожку своим нарядом


Прическу актрисы украшала бархатная лента.

Паулина Андреева взорвала красную дорожку своим нарядом


Паулина Андреева взорвала красную дорожку своим нарядом


Паулина Андреева взорвала красную дорожку своим нарядом


Паулина Андреева взорвала красную дорожку своим нарядом

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Ключевые слова: Паулина Андреева, Федор Бондарчук, ММКФ-2017

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Автор: Katarina

Автор фото: Наталья Прохорова

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