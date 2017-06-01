Орнелла Мути пришла на закрытие ММКФ-2017 в компании дочери

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути в этом году была не только почетным гостем, но членом жюри основного конкурса 39-й Московского международного кинофестиваля.На ковровой дорожке церемонии закрытия звезду сопровождала её дочь - яркая мини-фотосессия фотографам была обеспечена.