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Орнелла Мути пришла на закрытие ММКФ-2017 в компании дочери

Сегодня, 05:32
Актриса Орнелла Мути появилась на дорожке вместе с дочерью.

Орнелла Мути пришла на закрытие ММКФ-2017 в компании дочери
Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути в этом году была не только почетным гостем, но членом жюри основного конкурса 39-й Московского международного кинофестиваля.

Орнелла Мути пришла на закрытие ММКФ-2017 в компании дочери


Орнелла Мути пришла на закрытие ММКФ-2017 в компании дочери


Орнелла Мути пришла на закрытие ММКФ-2017 в компании дочери


На ковровой дорожке церемонии закрытия звезду сопровождала её дочь - яркая мини-фотосессия фотографам была обеспечена.

Орнелла Мути пришла на закрытие ММКФ-2017 в компании дочери

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Ключевые слова: Орнелла Мути, ММКФ-2017

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: Наталья Прохорова

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