На ковровой дорожке церемонии закрытия звезду сопровождала её дочь - яркая мини-фотосессия фотографам была обеспечена.
Орнелла Мути пришла на закрытие ММКФ-2017 в компании дочери
Сегодня, 05:32
Актриса Орнелла Мути появилась на дорожке вместе с дочерью.
Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути в этом году была не только почетным гостем, но членом жюри основного конкурса 39-й Московского международного кинофестиваля.
На ковровой дорожке церемонии закрытия звезду сопровождала её дочь - яркая мини-фотосессия фотографам была обеспечена.
На ковровой дорожке церемонии закрытия звезду сопровождала её дочь - яркая мини-фотосессия фотографам была обеспечена.
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Ключевые слова: Орнелла Мути, ММКФ-2017
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: Наталья Прохорова
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Автор фото: Наталья Прохорова
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