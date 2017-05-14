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Екатерина Климова и Гела Месхи на ММКФ-2017

Вчера, 20:42
Одна из самых стильных пар российского кино актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи на дорожке фестиваля.

Екатерина Климова и Гела Месхи на ММКФ-2017
Свадьба Екатерины Климовой и Гелы Месхи состоялась в июне 2015 года, а уже в сентябре на свет появился их первый совместный ребенок - дочь Бэлла. Как и многие звездные романы, их отношения начались на съемочной площадке.

Екатерина Климова и Гела Месхи на ММКФ-2017


Екатерина Климова и Гела Месхи на ММКФ-2017


На церемонии закрытия ММКФ Екатерина появилась в классическом черном платье, дополнив образ опять же классическим вечерним макияжем. Гела сделал выбор в пользу смокинга и бабочки - в общем, настоящий Голливуд!

Екатерина Климова и Гела Месхи на ММКФ-2017

← Утонченная Анна Снаткина на закрытии ... Катерина Шпица в самом роскошном плат... →

Ключевые слова: Екатерина Климова, Гела Месхи, ММКФ-2017

Количество просмотров: 8 359
Автор: Katarina

Автор фото: Наталья Прохорова

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