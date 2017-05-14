Екатерина Климова и Гела Месхи на ММКФ-2017

Свадьба Екатерины Климовой и Гелы Месхи состоялась в июне 2015 года, а уже в сентябре на свет появился их первый совместный ребенок - дочь Бэлла. Как и многие звездные романы, их отношения начались на съемочной площадке.На церемонии закрытия ММКФ Екатерина появилась в классическом черном платье, дополнив образ опять же классическим вечерним макияжем. Гела сделал выбор в пользу смокинга и бабочки - в общем, настоящий Голливуд!