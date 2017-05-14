На церемонии закрытия ММКФ Екатерина появилась в классическом черном платье, дополнив образ опять же классическим вечерним макияжем. Гела сделал выбор в пользу смокинга и бабочки - в общем, настоящий Голливуд!
Екатерина Климова и Гела Месхи на ММКФ-2017
Вчера, 20:42
Одна из самых стильных пар российского кино актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи на дорожке фестиваля.
Свадьба Екатерины Климовой и Гелы Месхи состоялась в июне 2015 года, а уже в сентябре на свет появился их первый совместный ребенок - дочь Бэлла. Как и многие звездные романы, их отношения начались на съемочной площадке.
На церемонии закрытия ММКФ Екатерина появилась в классическом черном платье, дополнив образ опять же классическим вечерним макияжем. Гела сделал выбор в пользу смокинга и бабочки - в общем, настоящий Голливуд!
На церемонии закрытия ММКФ Екатерина появилась в классическом черном платье, дополнив образ опять же классическим вечерним макияжем. Гела сделал выбор в пользу смокинга и бабочки - в общем, настоящий Голливуд!
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Ключевые слова: Екатерина Климова, Гела Месхи, ММКФ-2017
Количество просмотров: 8 359
Количество просмотров: 8 359
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: Наталья Прохорова
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Автор фото: Наталья Прохорова
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