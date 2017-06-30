Катерина Шпица в самом роскошном платье на дорожке ММКФ-2017

Прошедшая в Москве церемония закрытия ММКФ была богата на запоминающиеся звездные образы - одним из них стал образ Катерины Шпицы. Актриса позировала фотографам в потрясающем платье с пышной многослойной юбкой.Наряд был декорирован вышивками и блестящими элементами, а образ в целом выглядел по-настоящему аристократичным.