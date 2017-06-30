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Катерина Шпица в самом роскошном платье на дорожке ММКФ-2017

Вчера, 22:22
Актриса Катерина Шпица затмила многих звезд на закрытии кинофестиваля.

Катерина Шпица в самом роскошном платье на дорожке ММКФ-2017
Прошедшая в Москве церемония закрытия ММКФ была богата на запоминающиеся звездные образы - одним из них стал образ Катерины Шпицы. Актриса позировала фотографам в потрясающем платье с пышной многослойной юбкой.

Катерина Шпица в самом роскошном платье на дорожке ММКФ-2017


Катерина Шпица в самом роскошном платье на дорожке ММКФ-2017


Наряд был декорирован вышивками и блестящими элементами, а образ в целом выглядел по-настоящему аристократичным.

Катерина Шпица в самом роскошном платье на дорожке ММКФ-2017

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Ключевые слова: Катерина Шпица, ММКФ-2017

Количество просмотров: 9 893
Автор: Katarina

Автор фото: Наталья Прохорова

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