Наряд был декорирован вышивками и блестящими элементами, а образ в целом выглядел по-настоящему аристократичным.
Катерина Шпица в самом роскошном платье на дорожке ММКФ-2017
Вчера, 22:22
Актриса Катерина Шпица затмила многих звезд на закрытии кинофестиваля.
Прошедшая в Москве церемония закрытия ММКФ была богата на запоминающиеся звездные образы - одним из них стал образ Катерины Шпицы. Актриса позировала фотографам в потрясающем платье с пышной многослойной юбкой.
Наряд был декорирован вышивками и блестящими элементами, а образ в целом выглядел по-настоящему аристократичным.
Наряд был декорирован вышивками и блестящими элементами, а образ в целом выглядел по-настоящему аристократичным.
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Ключевые слова: Катерина Шпица, ММКФ-2017
Количество просмотров: 9 893
Количество просмотров: 9 893
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: Наталья Прохорова
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Автор фото: Наталья Прохорова
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