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Леди Гага всем на зло надела микро-шорты

Сегодня, 11:50
В Сети то и дело появляются новости о фигуре популярной певицы Леди Гага.

Леди Гага всем на зло надела микро-шорты
Артистка то поражает набранными килограммами, то за короткий период времени возвращается к своей форме. Судя по всему, ее нисколько не волнуют разговоры вокруг ее лишнего веса.

На днях Леди Гага появилась на улице в ультракоротких шортах. Она была в компании со своим избранником Кристианом Карино. Отношения молодых людей длятся уже несколько месяцев. Видимо у влюбленных все серьезно, так как с ними была замечена и мама певицы. А может и действительно все дело в том, что Гага находится в интересном положении.

Леди Гага всем на зло надела микро-шорты


Стоит отметить, что пять лет певица встречалась с актером Тейлором Кинни, с которым разорвала отношения год назад. Но долго она не была в одиночестве, уже через пару месяцев нашла утешение в объятиях своего агента Кристиана Карино.

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Ключевые слова: Леди Гага

Количество просмотров: 8 242
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Splash News

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