Леди Гага всем на зло надела микро-шорты

На днях Леди Гага появилась на улице в ультракоротких шортах. Она была в компании со своим избранником Кристианом Карино. Отношения молодых людей длятся уже несколько месяцев. Видимо у влюбленных все серьезно, так как с ними была замечена и мама певицы. А может и действительно все дело в том, что Гага находится в интересном положении.
Стоит отметить, что пять лет певица встречалась с актером Тейлором Кинни, с которым разорвала отношения год назад. Но долго она не была в одиночестве, уже через пару месяцев нашла утешение в объятиях своего агента Кристиана Карино.