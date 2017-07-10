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50-летняя Памела Андерсон затмила своим нарядом молодых коллег на модном показе

Сегодня, 16:12
Актриса Памела Андерсон легко может дать фору более молодым коллегам по цеху в откровенности нарядов.

50-летняя Памела Андерсон затмила своим нарядом молодых коллег на модном показе
На днях в Париже состоялся модный показ новой коллекции купальников. Однако взгляды гостей шоу были обращены вовсе не на подиум, а на Памелу Андерсон. Звезда появилась на публике в умопомрачительном вечернем наряде.

50-летняя Памела Андерсон затмила своим нарядом молодых коллег на модном показе


50-летняя Памела Андерсон затмила своим нарядом молодых коллег на модном показе


Чёрное платье в пол из полупрозрачной ткани было расшито сверкающими пайетками и идеально подчеркивало фигуру актрисы, а пикантности образу добавляла открытая спина. Совсем недавно, 1 июля Андерсон отметила свой 50-летний юбилей.

50-летняя Памела Андерсон затмила своим нарядом молодых коллег на модном показе


50-летняя Памела Андерсон затмила своим нарядом молодых коллег на модном показе

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Ключевые слова: Памела Андерсон

Количество просмотров: 4 355
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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