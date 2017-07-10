50-летняя Памела Андерсон затмила своим нарядом молодых коллег на модном показе

На днях в Париже состоялся модный показ новой коллекции купальников. Однако взгляды гостей шоу были обращены вовсе не на подиум, а на Памелу Андерсон. Звезда появилась на публике в умопомрачительном вечернем наряде.Чёрное платье в пол из полупрозрачной ткани было расшито сверкающими пайетками и идеально подчеркивало фигуру актрисы, а пикантности образу добавляла открытая спина. Совсем недавно, 1 июля Андерсон отметила свой 50-летний юбилей.