Чёрное платье в пол из полупрозрачной ткани было расшито сверкающими пайетками и идеально подчеркивало фигуру актрисы, а пикантности образу добавляла открытая спина. Совсем недавно, 1 июля Андерсон отметила свой 50-летний юбилей.
50-летняя Памела Андерсон затмила своим нарядом молодых коллег на модном показе
Сегодня, 16:12
Актриса Памела Андерсон легко может дать фору более молодым коллегам по цеху в откровенности нарядов.
На днях в Париже состоялся модный показ новой коллекции купальников. Однако взгляды гостей шоу были обращены вовсе не на подиум, а на Памелу Андерсон. Звезда появилась на публике в умопомрачительном вечернем наряде.
Чёрное платье в пол из полупрозрачной ткани было расшито сверкающими пайетками и идеально подчеркивало фигуру актрисы, а пикантности образу добавляла открытая спина. Совсем недавно, 1 июля Андерсон отметила свой 50-летний юбилей.
Чёрное платье в пол из полупрозрачной ткани было расшито сверкающими пайетками и идеально подчеркивало фигуру актрисы, а пикантности образу добавляла открытая спина. Совсем недавно, 1 июля Андерсон отметила свой 50-летний юбилей.
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Ключевые слова: Памела Андерсон
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Количество просмотров: 4 355
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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50-летняя Памела Андерсон затмила своим нарядом молодых коллег на модном показе Актриса Памела Андерсон легко может дать фору более молодым коллегам по цеху в откровенности нарядов.