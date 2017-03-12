В сети появилась стильная фотосессия дочери Ивана Урганта

16-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика Куталия порадовала своих подписчиков свежей фотосессией в рамках рекламной кампании спортивного бренда Nike. Целью проекта является не только продвижение линии одежды, но и мотивация молодых девушек не стесняться своего тела, развиваться и двигаться только вперед.В комментарии к снимку Эрика также высказала своё мнение о теме фотосессии: "Этот проект действительно личный для меня, потому что я всю свою жизнь мечтала об идеальном теле. Все, что я вижу на рекламных щитах, телевизионных шоу и так далее — это очень худые девушки. Так много женщин и девушек, которые пытаются подогнать себя под определенный стандарт красоты, которого, если подумать, не существует. Я думаю, что мы все забыли, как любить себя, вместо этого мы постоянно недовольны своей фигурой" - написала девушка и добавила: "Лично для меня верить в большее — это развивать себя, становиться лучше и отодвигать границы. И даже если вы чувствуете, что это предел, и не можете идти дальше, — вы можете. Верьте в свою силу и заставляйте себя делать те вещи, которые всегда боялись даже попробовать".