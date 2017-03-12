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В сети появилась стильная фотосессия дочери Ивана Урганта

Сегодня, 16:33
Дочь популярного телеведущего Ивана Урганта Эрика была приглашена для фотосета компании Nike.

В сети появилась стильная фотосессия дочери Ивана Урганта
16-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика Куталия порадовала своих подписчиков свежей фотосессией в рамках рекламной кампании спортивного бренда Nike. Целью проекта является не только продвижение линии одежды, но и мотивация молодых девушек не стесняться своего тела, развиваться и двигаться только вперед.

В сети появилась стильная фотосессия дочери Ивана Урганта


В сети появилась стильная фотосессия дочери Ивана Урганта


В сети появилась стильная фотосессия дочери Ивана Урганта


В комментарии к снимку Эрика также высказала своё мнение о теме фотосессии: "Этот проект действительно личный для меня, потому что я всю свою жизнь мечтала об идеальном теле. Все, что я вижу на рекламных щитах, телевизионных шоу и так далее — это очень худые девушки. Так много женщин и девушек, которые пытаются подогнать себя под определенный стандарт красоты, которого, если подумать, не существует. Я думаю, что мы все забыли, как любить себя, вместо этого мы постоянно недовольны своей фигурой" - написала девушка и добавила: "Лично для меня верить в большее — это развивать себя, становиться лучше и отодвигать границы. И даже если вы чувствуете, что это предел, и не можете идти дальше, — вы можете. Верьте в свою силу и заставляйте себя делать те вещи, которые всегда боялись даже попробовать".

В сети появилась стильная фотосессия дочери Ивана Урганта


В сети появилась стильная фотосессия дочери Ивана Урганта

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Ключевые слова: Иван Ургант

Количество просмотров: 3 380
Автор: Katarina

Автор фото: Nike, instagram

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