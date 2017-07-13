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Джиджи Хадид удивила публику мужской стрижкой

Вчера, 21:34
Модель Джиджи Хадид показала себя в новом неожиданном образе.

Джиджи Хадид удивила публику мужской стрижкой
На днях Джиджи Хадид приняла участие в фотосессии для новой рекламной кампании обувного бренда Stuart Weitzman. Однако всё внимание пользователей сети было приковано не к новой коллекции, а к новому имиджу звезды - Джиджи сделала стрижку "под мальчика".

Джиджи Хадид удивила публику мужской стрижкой


Джиджи Хадид удивила публику мужской стрижкой


Такая кардинальная смена образа пришлась по вкусу далеко не всем, а многие подписчики модели и вовсе надеялись, что это парик для съемки. Но стрижка всё же настоящая, и сама Хадид, похоже, очень довольна своим обновленным внешним видом.

Джиджи Хадид удивила публику мужской стрижкой


Джиджи Хадид удивила публику мужской стрижкой

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Ключевые слова: Джиджи Хадид

Количество просмотров: 1 586
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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