Кендал Дженнер выбрала наряд значительно большего размера

Многие поклонники Кендал Дженнер, сестры известной Ким Кардашьян, берут пример у девушки касательно того, как модно выглядеть.
Модель является любимицей многих именитых брендов, и даже в повседневной жизни старается одеваться по последнему писку моды.
Но недавний наряд девушки искренне поразил фанатов. Папарацци удалось запечатлеть 21-летнюю Кендал на заправке в Лос-Анджелесе в очень неоднозначном наряде.
Модель надела джинсы и жакет, которые были ей велики, и стройная фигура звезды никак не угадывалась под такой одеждой.
Судя по всему сама Кендал осталась довольна своим образом, так как чувствовала себя довольно расслабленно.
Ключевые слова: Кендал Дженнер
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Legion-media.ru
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