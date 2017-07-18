Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Кендал Дженнер выбрала наряд значительно большего размера

Вчера, 14:59
Многие поклонники Кендал Дженнер, сестры известной Ким Кардашьян, берут пример у девушки касательно того, как модно выглядеть.

Кендал Дженнер выбрала наряд значительно большего размера
Модель является любимицей многих именитых брендов, и даже в повседневной жизни старается одеваться по последнему писку моды.

Но недавний наряд девушки искренне поразил фанатов. Папарацци удалось запечатлеть 21-летнюю Кендал на заправке в Лос-Анджелесе в очень неоднозначном наряде.

Кендал Дженнер выбрала наряд значительно большего размера


Модель надела джинсы и жакет, которые были ей велики, и стройная фигура звезды никак не угадывалась под такой одеждой.

Кендал Дженнер выбрала наряд значительно большего размера


Судя по всему сама Кендал осталась довольна своим образом, так как чувствовала себя довольно расслабленно.

← Моника Беллуччи произвела фурор в нов...

Ключевые слова: Кендал Дженнер

Количество просмотров: 2 275
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Кайли Дженнер в образе девушки из Южного Бронкса
Более, чем смело: бандажный комбенизон Кайли Дженнер поразил гостей клуба
Кендалл Дженнер чуть не потеряла топ на красной дорожке
Дженнер Кендалл удивила рваной одеждой
Самое популярное за неделю
Комментарии



Кендал Дженнер выбрала наряд значительно большего размера Многие поклонники Кендал Дженнер, сестры известной Ким Кардашьян, берут пример у девушки касательно того, как модно выглядеть.
Моника Беллуччи произвела фурор в новой фотосессии Моника Беллуччи без споров является одной из самых сексуальных женщин мира.
Райан Филипп заставил тревожиться за себя Накануне экс-супруг известной актрисы Риз Уизерспун Райан Филипп шокировал своих поклонников.
Дрю Бэрримор поделилась редкой фотографией с Камерон Диаз На днях известная актриса Дрю Бэрримор порадовала поклонников, разместив в своем микроблоге фотографию с другой знаменитой актрисой Камерон Диаз.
Дмитрий Шепелев будет помогать людям разобраться во лжи На днях стало известно о том, что известный телеведущий Дмитрий Шепелев возвращается в эфир с новым шоу "На самом деле" на Первом канале.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.