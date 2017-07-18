Кендал Дженнер выбрала наряд значительно большего размера

Модель является любимицей многих именитых брендов, и даже в повседневной жизни старается одеваться по последнему писку моды.Но недавний наряд девушки искренне поразил фанатов. Папарацци удалось запечатлеть 21-летнюю Кендал на заправке в Лос-Анджелесе в очень неоднозначном наряде.Модель надела джинсы и жакет, которые были ей велики, и стройная фигура звезды никак не угадывалась под такой одеждой.Судя по всему сама Кендал осталась довольна своим образом, так как чувствовала себя довольно расслабленно.