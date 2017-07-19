Белла Хадид сделала новую стрижку

Из-за этого даже небольшие изменения во внешнем виде Беллы порождают много разговоров. Некоторое время назад поклонники обсуждали новую стрижку звезды, когда она распрощалась со своими длинными волосами, а теперь она сделала стрижку еще короче прежней.
Фанаты имеют неоднозначное мнение о новом имидже Беллы. Некоторые считают, что модели подойдет любая прическа, а некоторые разочаровались в новом образе Беллы.
Вы как считаете, идет ли модели такая длина волос?
Ключевые слова: Белла Хадид
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, East News
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