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Белла Хадид сделала новую стрижку

Сегодня, 12:53
В последнее время Белла Хадид находится под пристальным вниманием папарацци, в то же время о старшей Джиджи практически ничего не слышно.

Белла Хадид сделала новую стрижку
Из-за этого даже небольшие изменения во внешнем виде Беллы порождают много разговоров. Некоторое время назад поклонники обсуждали новую стрижку звезды, когда она распрощалась со своими длинными волосами, а теперь она сделала стрижку еще короче прежней.

Белла Хадид сделала новую стрижку


Фанаты имеют неоднозначное мнение о новом имидже Беллы. Некоторые считают, что модели подойдет любая прическа, а некоторые разочаровались в новом образе Беллы.

Белла Хадид сделала новую стрижку


Вы как считаете, идет ли модели такая длина волос?

← В Сети размещены первые снимки дочери ... Джессика Альба находится в положении →

Ключевые слова: Белла Хадид

Количество просмотров: 2 483
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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