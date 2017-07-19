Ирина Шейк снялась в смелом образе для обложки Vogue

Весной этого года российская модель Ирина Шейк и её возлюбленный актер Брэдли Купер вперые стали родителями - они воспитывают дочку. Ирина настолько быстро вернула себе былую форму, что пользователи сети даже усомнились в том, была ли она вообще беременна? Разумеется, никаких доказательств этому нет, поэтому прекрасной формой модели можно только восхищаться.На днях в сети были опубликованы кадры из новой стильной фотосессии Шейк для испанской версии издания Vogue. На одном из снимков Ирина предстает в необычном платье, а затем и вовсе обнаженной - на ней надета лишь куртка.