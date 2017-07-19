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Ирина Шейк снялась в смелом образе для обложки Vogue

Сегодня, 18:47
Модель Ирина Шейк позировала для популярного глянцевого издания.

Ирина Шейк снялась в смелом образе для обложки Vogue
Весной этого года российская модель Ирина Шейк и её возлюбленный актер Брэдли Купер вперые стали родителями - они воспитывают дочку. Ирина настолько быстро вернула себе былую форму, что пользователи сети даже усомнились в том, была ли она вообще беременна? Разумеется, никаких доказательств этому нет, поэтому прекрасной формой модели можно только восхищаться.

Ирина Шейк снялась в смелом образе для обложки Vogue


Ирина Шейк снялась в смелом образе для обложки Vogue


На днях в сети были опубликованы кадры из новой стильной фотосессии Шейк для испанской версии издания Vogue. На одном из снимков Ирина предстает в необычном платье, а затем и вовсе обнаженной - на ней надета лишь куртка.

Ирина Шейк снялась в смелом образе для обложки Vogue


Ирина Шейк снялась в смелом образе для обложки Vogue


Ирина Шейк снялась в смелом образе для обложки Vogue

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Ключевые слова: Ирина Шейк

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: Vogue, instagram

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