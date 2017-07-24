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Александр Ревва поразил сменой имиджа

Сегодня, 14:52
Вчера состоялась церемония закрытия музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле "Лайма, Рандеву, Юрмала", который проходит в Юрмале.

Александр Ревва поразил сменой имиджа
На мероприятии присутствовало большое количество представителей отечественного шоу-бизнеса. Но всеобщее внимание на закрытии было устремлено на Александра Ревву, который произвел фурор своим новым имиджем.

Александр Ревва поразил сменой имиджа


Александр Ревва поразил сменой имиджа


Александр предстал в образе Артура Пирожкова, под этим псевдонимом он выступает со своими песнями. Ревва отрастил густую бороду, надел костюм-тройку и выглядел просто неузнаваемо.

Александр Ревва поразил сменой имиджа


Как вам новый образ Александра Реввы, и правда ему очень идет, как считаете?

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Ключевые слова: Александр Ревва

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

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Александр Ревва поразил сменой имиджа Вчера состоялась церемония закрытия музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле "Лайма, Рандеву, Юрмала", который проходит в Юрмале.
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