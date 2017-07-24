Александр Ревва поразил сменой имиджа

На мероприятии присутствовало большое количество представителей отечественного шоу-бизнеса. Но всеобщее внимание на закрытии было устремлено на Александра Ревву, который произвел фурор своим новым имиджем.Александр предстал в образе Артура Пирожкова, под этим псевдонимом он выступает со своими песнями. Ревва отрастил густую бороду, надел костюм-тройку и выглядел просто неузнаваемо.Как вам новый образ Александра Реввы, и правда ему очень идет, как считаете?