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Рианна поразила публику алым платьем с невероятным декольте

Вчера, 20:21
Певица Рианна появилась на премьере фильма в очень горячем наряде.

Рианна поразила публику алым платьем с невероятным декольте
Совсем немного дней осталось до выхода на экраны нового фильма режиссера Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет", где Рианна исполнила роль инопланетной танцовщицы. Накануне пышная премьера ленты состоялась в Лондоне, и певица приковала к себе взгляды всех собравшихся гостей.

Рианна поразила публику алым платьем с невероятным декольте


Рианна поразила публику алым платьем с невероятным декольте


Для выхода в свет звезда выбрала алое платье с пышной юбкой и глубоким, но не очень удачным декольте - лиф платья словно сжимал грудь певицы и испортил впечатление от образа в целом. Пользователи сети сразу же заподозрили Рианну в беременности - иначе чем можно объяснить её внезапно появившиеся лишние килограммы?

Рианна поразила публику алым платьем с невероятным декольте


Рианна поразила публику алым платьем с невероятным декольте


Рианна поразила публику алым платьем с невероятным декольте

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Ключевые слова: Рианна

Количество просмотров: 11 700
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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