Рианна поразила публику алым платьем с невероятным декольте

Совсем немного дней осталось до выхода на экраны нового фильма режиссера Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет", где Рианна исполнила роль инопланетной танцовщицы. Накануне пышная премьера ленты состоялась в Лондоне, и певица приковала к себе взгляды всех собравшихся гостей.Для выхода в свет звезда выбрала алое платье с пышной юбкой и глубоким, но не очень удачным декольте - лиф платья словно сжимал грудь певицы и испортил впечатление от образа в целом. Пользователи сети сразу же заподозрили Рианну в беременности - иначе чем можно объяснить её внезапно появившиеся лишние килограммы?