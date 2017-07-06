Для выхода в свет звезда выбрала алое платье с пышной юбкой и глубоким, но не очень удачным декольте - лиф платья словно сжимал грудь певицы и испортил впечатление от образа в целом. Пользователи сети сразу же заподозрили Рианну в беременности - иначе чем можно объяснить её внезапно появившиеся лишние килограммы?
Рианна поразила публику алым платьем с невероятным декольте
Вчера, 20:21
Певица Рианна появилась на премьере фильма в очень горячем наряде.
Совсем немного дней осталось до выхода на экраны нового фильма режиссера Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет", где Рианна исполнила роль инопланетной танцовщицы. Накануне пышная премьера ленты состоялась в Лондоне, и певица приковала к себе взгляды всех собравшихся гостей.
Для выхода в свет звезда выбрала алое платье с пышной юбкой и глубоким, но не очень удачным декольте - лиф платья словно сжимал грудь певицы и испортил впечатление от образа в целом. Пользователи сети сразу же заподозрили Рианну в беременности - иначе чем можно объяснить её внезапно появившиеся лишние килограммы?
Для выхода в свет звезда выбрала алое платье с пышной юбкой и глубоким, но не очень удачным декольте - лиф платья словно сжимал грудь певицы и испортил впечатление от образа в целом. Пользователи сети сразу же заподозрили Рианну в беременности - иначе чем можно объяснить её внезапно появившиеся лишние килограммы?
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Ключевые слова: Рианна
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Количество просмотров: 11 700
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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