Холли Берри удивила лицом без морщин

Хотя ей уже 50 лет, но выглядит она лет на 20 моложе.На днях актриса была замечена на премьере нового фильма "Похищение" со своим участием. Холли надела на мероприятие мини-платье с глубоким декольте, продемонстрировав всем свою фигуру. Но особое внимание всех было приковано к лицу звезды, на котором не заметно ни одной морщинки.Отметим, что ради сохранения шикарного внешнего вида Берри активно занимается спортом и старается есть только здоровую пищу.Конечно, кто знает, может это результат пластических операций, но действительно цветущий вид звезды просто поражает.